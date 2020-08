Organizacije iz Srbije podržane u okviru konkursa za kulturnu saradnju na Zapadnom Balkanu

Projekat (NON)ALIGNED MOVEMENTS Strengthening contemporary dance in Western Balkans koji vodi Udruženje građana „Stanica – servis za savremeni ples“ i projekat Rise of woman in culture in Western Balkans koji vodi Udruženje građana „Fenomena“ dobili su podršku Evropske unije kroz program Kreativna Evropa, potprogram KULTURA, na konkursu „Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana“. Na konkurs je pristiglo preko 300 aplikacija, a odabrano je 13 projekata koji će biti finansirani ukupnim iznosom od 4,935,563 evra. Opšti cilj ovog konkursa je pružanje podsticaja pomirenju i izgradnji dobrosusedskih odnosa na Zapadnom Balkanu kroz kulturnu saradnju i kreativnost, a specifični ciljevi su: jačanje prekogranične kulturne saradnje unutar regiona Zapadnog Balkana i država članica EU, te jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u regionu.

Projekat Udruženja “Fenomena” iz Kraljeva, koji se bavi jačanjem žena u kulturi na Zapadnom Balkanu (Rise of woman in culture in Western Balkans), podržan je iznosom od 307.171 evra. Uz “Fenomenu” kao nosioca projekta, realizovaće ga i sledeći partneri: Asocijacija za razvoj kulture i ekologije iz Severne Makedonije, udruženje Beoart Contemporary iz Srbije, NVO “Spes” iz Crne Gore, Udruženje za podsticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti “Prizma” iz Hrvatske i Zavod Lokareva galerija iz Slovenije.

Projekat (NON)ALIGNED MOVEMENTS Strengthening contemporary dance in Western Balkans Stanice – Servisa za savremeni ples iz Srbije, posvećen savremenom plesu u regionu dobio je sredstva u iznosu od 499.657 evra, a realizovaće ga sa sledećim partnerima: Nomad Dance Academy iz Bugarske, Tanzfabrik Keuzberg Gug iz Nemačke i Umetničko društvo Nomad Dance Academy iz Slovenije.

Pored ova dva liderska projekta, važno je istaći da je učešće Srbije prisutno u svim podržanim projektima (ukupno ih je trinaest), u kojima će učestvovati petnaest ustanova i organizacija iz Srbije. Kao partneri u ovih trinaest projekata učestvovaće sledeće organizacije, udruženja i preduzeća:

Udruženje građana „KROKODIL“ na projektu Translation in Motion;

Organizacija „Beoart Contemporary“ na projektu Rise of woman in culture in Western Balkan;

Udruženje građana „Novo kulturno naselje“ na projektu Some Call Us Balkans;

Udruženje građana „ARGH“ na projektu Balkan Translation Collider;

Centar beogradskih festivala – CEBEF na projektu #synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans;

Preduzeće „Meydan d.o.o.“ na projektu Manifesta 14 Prishtina_Co- Producing Common Space and Shaping Formations of Solidarity in the Western Balkans and Beyond;

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije na projektu Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration;

Udruženje građana „Eho Animato“ na projektu The Ways of the Heroes;

Arheološki institut na projektu Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans;

Udruženje građana „Skogled“ na projektu Redesigning playscapes with children in Western Balkans;

Udruženje ljubitelja stripa i pisane reči „Nikola Mitrović Kokan“ na projektu CAN for BALKANS – Comics Alliance Networking for Balkans;

Fakultet dramskih umetnosti na projektu ReCulture: Re-branding of Cultural Institutions in Western Balkans;

Udruženje građana „Ink Fest“ na projektu ReCulture: Re- branding of Cultural Institutions in Western Balkans.

Prema konkursnim pravilima, prioriteti za odabir projekata bili su: jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija da deluju na transnacionalnom i međunarodnom planu; povećanje transnacionalne cirkulacije kulturnih i kreativnih radova i transnacionalne mobilnosti aktera u kulturi i kreativnim industrijama, kao i unapređenje interkulturnog dijaloga umetnika, kulturnih radnika i šire javnosti. Konkurs je dva puta je produžavan zbog krize izazvane pandemijom COVID-19.. Realizacija podržanih projekata trebalo bi da počne između 1. januara i 31. marta 2021. Informacije o ostalim podržanim projektima su objavljene na sajtu Evropske komisije.

U okviru Evropske komisije za podršku kulturi i medijima otvoren je program Kreativna Evropa 2014-20, kojem se 19. juna 2014. pridružila i Srbija, potpisivanjem sporazuma o učešću. Budžetom od 1,46 milijardi evra program podržava: inicijative u oblasti kulture (prekogranična saradnja, platforme, umrežavanje i književno prevođenje); audio-vizuelneprojekte koji promovišu razvoj, distribuciju ili pristup audio-vizuelnim radovima; međusektorsku saradnju, koja obuhvata i Program za garancije i međudržavnu saradnju. Ključne teme programa Kreativna Evropa su razvoj publike, mobilnost i kreativne industrije.