Evropska unija (EU) i Savet Evrope snažno potvrđuju svoje nedvosmisleno protivljenje smrtnoj kazni, u svim slučajevima i pod svim okolnostima.

Više od dve trećine svih zemalja je ukinulo smrtnu kaznu u zakonima ili u praksi. Pozdravili smo 2024. godine ukidanje smrtne kazne u Zimbabveu, kao i to što su Zambija i Obala Slonovače ratifikovale drugi fakultativni protokol uz Međunarodni pakt o građanskim i civilnim pravima. Iste godine je rekordan broj od 130 zemalja glasao za Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija o moratorijumu na primenu smrtne kazne.

Uprkos rastućem svetskom trendu podrške ukidanju smrtne kazne, smrtna kazna se i dalje sprovodi u određenim zemljama. Pet zemalja sa najvećim brojem pogubljenja u 2024. su bile Kina, Iran, Saudijska Arabija, Irak i Jemen. Belorusija je jedina zemlja u Evropi koja je još zadržala smrtnu kaznu. Nastavlja se sa izvršenjem pogubljenja u Sjedinjenim Američkim Državama.

Pozivamo nekoliko preostalih država koje još uvek izvršavaju smrtne kazne da uvedu zakonski moratorijum kao prvi korak ka potpunom ukidanju.

View this post on Instagram A post shared by European External Action Service (EEAS) (@eudiplomacy)

Zagovornici smrtne kazne često zasnivaju svoje argumente na odvraćanju. Međutim, studije uporno pokazuju da države sa smrtnom kaznom nemaju nižu stopu kriminala od zemalja bez smrtne kazne. Smrtna kazna takođe čini sudske greške nepovratnim i onemogućava bilo kakvu promenu na bolje i socijalnu rehabilitaciju.

Savet Evrope i EU će nastaviti da se suprotstavljaju narativima koji promovišu ponovno uvođenje smrtne kazne, uključujući i u Evropi, i neguju otvorenu i demokratsku debatu ka njenom potpunom ukidanju u svim krajevima sveta. U tom smislu, pozdravljamo organizovanje regionalnog Kongresa za ukidanje smrtne kazne u Japanu u novembru 2025. i Svetskog kongresa za ukidanje smrtne kazne u Francuskoj 2026. Ovi događaji pokazuju važnu lidersku ulogu civilnog društva u zalaganju za svet bez smrtne kazne.

Smrtna kazna, uključujući i proces koji vodi do njenog izvršenja, predstavlja nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kaznu, i krajnje poricanje ljudskog dostojanstva. EU i Savet Evrope pozivaju na njeno ukidanje.