Na današnjem sastanku sa novim ambasadorom Evropske unije u Srbiji, Nj. E. Andreasom fon Bekeratom, članovi Programskog saveta Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji upoznali su

ambasadora sa dosadašnjim aktivnostima praćenja procesa evropskih integracija Srbije, posebno u kontekstu aktuelne političke i društvene krize.

Prisutni članovi Programskog saveta NKEU su istakli da je dalji napredak Srbije na putu ka članstvu u EU moguće samo kroz jačanje institucija, doslednu primenu vladavine prava i zaštitu osnovnih prava građana, s posebnim fokusom na slobodu izražavanja i okupljanja. Takođe je naglašena potreba da se pravosudne i institucije zaštite od političkog pritiska, da se unapredi transparentnost i odgovornost vlasti, kao i da se obezbede uslovi za slobodno delovanje i rad civilnog društva.

Predstavnici Nacionalnog konventa su izrazili zabrinutost zbog daljeg produbljivanja krize u zemlji i poručili da odgovornost za njen nastanak, pa i prevazilaženje, pre svega leži na strani vlasti koja bi trebalo da demonstrira volju i vrati poverenje građana u institucije. Na sastanku se razgovaralo i dosadašnjim izazovima i novim modalitetima komunikacije o benefitima od procesa evropskih integracija, kako bi se vratio nivo poverenja građana u proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Ambasador EU Andreas fon Bekerat zahvalio je članovima Nacionalnog konventa na njihovom posvećenom doprinosu procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, podsetivši da razvijeno i nezavisno civilno društvo ima ključnu ulogu u razvoju zdravog demokratskog društva. On je ukazao na sve teže okolnosti u kojima deluju organizacije civilnog društva i naglasio da vlasti treba da obezbede podsticajno okruženje za njihov rad. Ambasador je istakao da proces pristupanja Srbije EU pruža okvir za mnoge aktuelne izazove – od jačanja vladavine prava i zaštite slobode medija do unapređenja izbornih uslova i obezbeđivanja podsticajnog okruženja za civilno društvo. On je ohrabrio Nacionalni konvent da nastavi da igra vodeću ulogu kao ključni partner EU u unapređenju procesa pristupanja Srbije.