Inicijativa Ansambl Generalštab osvojila je nagradu „Heroji nasleđa“ za 2025. godinu. Grupa koju su pokrenuli studenti Univerziteta u Beogradu, kako bi skrenuli pažnju na nedovoljno prepoznate i ugrožene primere arhitektonskog nasleđa, nagrađena je u okviru obeležavanja ovogodišnje manifestacije Dani evropske baštine.

Godišnju nagradu „Heroji nasleđa“ za lični doprinos u oblasti nasleđa ustanovili su Delegacija Evropske unije u Srbiji i Evropa Nostra Srbija u okviru Dana evropske baštine, koji se širom Evrope obeležavaju u septembru.

Ovogodišnji Dani evropske baštine obeleženi su temom „Arhitektonska baština: prozor u prošlost, vrata u budućnost“, sa osvrtom na arhitektonsko nasleđe koje oblikuje evropski kulturni identitet.

„Evropska unija prepoznaje ključnu ulogu građana i njihovih pojedinačnih napora u očuvanju kulturnog nasleđa. Među mnogim odličnim kandidatima, ovogodišnji pobednici su se istakli ne samo odbranom nasleđa, već i promovisanjem širokog javnog angažovanja i podržavanjem važnosti vladavine prava. EU ostaje čvrsto posvećena očuvanju i proslavljanju jedinstvenog kulturnog nasleđa Srbije kao sastavnog dela našeg zajedničkog evropskog nasleđa“, istakao je Andreas fon Bekerat, ambasador EU u Srbiji.

Konkurs za nagradu trajao je od jula ove godine, a između osam kandidata za „Heroje nasleđa“ žiri je odabrao inicijativu Ansambl Generalštab za izuzetan doprinos zaštiti, interpretaciji i javnoj promociji modernističkog kulturnog nasleđa Srbije, kao i za nadahnuće koje je pokrenulo širu zajednicu okupljenu oko nasleđa.

Foto: Dušan Stanojlović, student fotografije na Fakultetu primenjenih umetnosti i član Ansambla Generalštab

Ansambl Generalštab – most u očuvanju nasleđa

Ansambl Generalštab svoj fokus rada bazira na nedovoljno prepoznatim ili ugroženim primerima arhitektonskog nasleđa kao što su Beogradski sajam, a posebno zgrada Generalštaba – remek-delo arhitekte i akademika Nikole Dobrovića i simbol kolektivnog sećanja Beograda.

Njihova inicijativa nastala je kao odgovor na ugrožavanje statusa ovog kulturnog dobra, a javno su je najvidljivije predstavljali studenti i studentkinje Fakulteta primenjenih umetnosti i Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

„Studenti okupljeni u Ansamblu Generalštab uspeli su da izgrade most koji stručna zajednica već decenijama pokušava da uspostavi – most između različitih disciplina, generacija i društvenih aktera u procesu očuvanja, promocije i interpretacije kulturnog nasleđa. Njihova inicijativa pokazala je da nasleđe ne pripada samo stručnjacima i institucijama, već da je ono živo tkivo zajednice koje se gradi kroz dijalog, znanje, kreativnost i odgovornost“, kazala je Slavica Vujović, predsednica Evropa Nostre Srbije i predsednica žirija.

Foto: Dušan Stanojlović, student fotografije na Fakultetu primenjenih umetnosti i član Ansambla Generalštab

Kao budući stručnjaci i kulturni radnici, članovi Ansambla Generalštab organizovali su niz predavanja i javnih razgovora na univerzitetima i u gradskim prostorima, pokrenuli dijalog sa građanima, uključili kolege i profesore, te uspostavili čvrstu saradnju sa stručnjacima i relevantnim institucijama (Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Nacionalni komitet ICOMOS-a, stručna udruženja, civilno društvo).

Pored edukativnih aktivnosti, Ansambl je aktivirao i pravne i institucionalne mehanizme, korišćenjem medija, digitalnih platformi i društvenih mreža, kao i realizacijom izložbe „Nasleđe u opasnosti“, kojom su nasleđe približili širokoj publici i posebno motivisali mlade da učestvuju u njegovoj zaštiti.

Ovogodišnji žiri činile su Slavica Vujović, konzervator i predsednica Evropa Nostre Srbije kao predsednica žirija; Sena Marić, predstavnica Delegacije EU u Srbiji; Katarina Živanović iz Evropa Nostra Srbija; Dubravka Preradović iz Evropska Nostra Srbija; Viktorija Aladžić, dobitnica nagrade „Heroji nasleđa“ za 2023; Svetlana Spajić, dobitnica nagrade „Heroji nasleđa“ za 2024, i Katarina Jovanović, operska umetnica i profesorka Fakulteta muzičke umetnosti.

Kompletno Obrazloženje o odluci žirja možete pročitati OVDE.

Manifestaciju Dani evropske baštine ustanovio je Savet Evrope 1985. u Francuskoj, ali se od 1999. vodi kao zajednička inicijativa Evropske komisije i Saveta Evrope. Dani evropske baštine omogućavaju građanima da istražuju kulturu kroz tematske događaje i otkrivaju istoriju ljudi i lokaliteta koji su doprineli oblikovanju kulture i nasleđa Evrope. Ove godine, Dani evropske baštine se u Srbiji proslavljaju od 19. do 30. septembra.