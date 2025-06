Značaj evropskih digitalnih inovacionih habova (EDIH) bio je u fokusu drugog dana Foruma naprednih tehnologija u Nišu.

Na panelu „Inside the EDIH Journey – Lessons from Partners and Stakeholders“ svoje učešće imao je Richard Maša, šef Operacija II Delegacije Evropske unije u Srbiji, koji je zajedno sa predstavnicima evropskih digitalnih inovacionih habova (EDIH) iz regiona podelio iskustva i najbolje prakse u implementaciji EDIH inicijativa.

Govoreći o značaju evropskih digitalnih inovacionih habova, Maša je istakao da Evropska unija vidi EDIH kao strateške pokretače digitalne transformacije u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana. „Digitalna transformacija je glavni prioritet aktuelnog mandata Evropske komisije, a EDIH centri predstavljaju ključne elemente u ubrzanju reformi povezanih sa pristupanjem EU i približavanju regiona jedinstvenom evropskom digitalnom tržištu,“ naglasio je Maša.

Posebno je istakao kako se inicijativa EDIH uklapa u širi okvir Plana rasta za Zapadni Balkan i kako podržava srpsku Reformsku agendu 2024–2027 kroz konkretne aktivnosti poput širenja širokopojasnog interneta, razvoja digitalnih javnih usluga, inovacija u malim i srednjim preduzećima, kao i izgradnje sigurne digitalne infrastrukture.

Prema rečima Maše, EU je već izdvojila značajna sredstva, ukupno 14,6 miliona evra za regionalne habove, od čega Srbiji pripada 1,6 miliona evra za period od četiri godine. Cilj ovih centara je podrška malim i srednjim preduzećima, startapovima i javnim institucijama kroz usluge kao što su testiranje tehnologija pre investiranja, obuka za digitalne veštine, kao i savetovanje o usvajanju novih tehnologija i pristupu finansijama.

„EDIH-ovi nisu samo tehničko rešenje, već katalizatori pametnog rasta, instrumenti reformi i mostovi prema integraciji u EU,“ zaključio je Maša, naglasivši dugoročni strateški značaj ovih inicijativa u smanjenju digitalnog jaza, posebno u ruralnim i manje razvijenim područjima.

Na samom kraju ovogodišnjeg Foruma, premijerno smo prezentovali novi program EBRD-a „Go Digital“ kao i program „Go Green“. O ovim kreditnim linijama koje je EBRD kreirao uz podršku Evropske unije detaljnije je govorila Erna Kurtović Gabela, zamenica menadžera programa EBRD-a.

Reč je o programima koji pružaju specijalizovano finansiranje za automatizaciju, digitalizaciju, konkurentnost i zelene tehnologije za mala i srednja preduzeća, uz dodatnu finansijsku i tehničku pomoć za investiranje u zelene tehnologije i održive prakse.

Delegacija Evropske unije u Srbiji bila je partner ovogodišnjem Forumu naprednih tehnologija koji predstavlja vodeću regionalnu i međunarodnu platformu za razmenu znanja, povezivanje i oblikovanje budućnosti tehnoloških inovacija.