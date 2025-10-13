U Palati Srbija 13. oktobra svečano su uručena prva IPARD III rešenja o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima iz različitih delova Srbije.

Rešenja o odobravanju projekata u okviru Mere 1 – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, korisnicima su uručili ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić.

Rešenja su dodeljena poljoprivrednim gazdinstvima iz različitih delova Srbije – iz Šida, Bogatića, Pirota, Surčina, Vrbasa i Vršca. Među dobitnicima je i Miloš Tomić iz Novih Karlovaca, koji je kroz IPARD III javni poziv dobio podršku za izgradnju i opremanje farme za tov svinja.

„Ova investicija predstavlja važan korak u razvoju našeg porodičnog gazdinstva. Cilj mi je da izgradim modernu farmu zasnovanu na najnovijim tehnološkim standardima i maksimalnoj efikasnosti“, rekao je Tomić.

Podršku je dobila i kompanija „NANDRA“ d.o.o. iz Vrbasa, koja realizuje investiciju vrednu milion evra u skladišne kapacitete za povrće, solarnu elektranu od 50 kW i postrojenje za tretman otpadnih voda.

„Naša porodica već drugu generaciju posluje u poljoprivredi, a cilj nam je da pratimo savremene tehnologije i unapređujemo proizvodnju“, istakla je Nađa Papić, predstavnica kompanije.

Pored njih, rešenja su uručena i Miroslavu Šestiću, Dragani Paunić, kompaniji „BIO GREEN TECHNOLOGY“ d.o.o., Mihalju Pavlu Davidu, Snežani Paunić, kompaniji „IMPERATOR“ d.o.o., Dušanu Babiću i Aleksandru Mančiću za projekte modernizacije proizvodnih kapaciteta, izgradnju i opremanje farmi, vinarija i postrojenja za obnovljive izvore energije.

Svečanosti je prisustvovao ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat, koji je istakao važnost nastavka programa i njegovu brzu realizaciju.

„Dok nacionalne institucije rade na akreditaciji novih mera, važno je da proces bude što brži kako bi sredstva što pre stigla do srpskih poljoprivrednika i preduzeća u agrosektoru. Uvereni smo da će naučene lekcije iz prethodnog perioda doprineti bržoj realizaciji, i ohrabrujemo sve zainteresovane da iskoriste mogućnosti koje IPARD pruža“, poručio je ambasador.

Dobitnicima se obratio i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić, koji je naglasio je da IPARD III program donosi 378 miliona evra podsticaja — 288 miliona iz Evropske unije i 90 miliona iz budžeta Republike Srbije.

„Uz učešće samih poljoprivrednika, to znači više od pola milijarde evra investicija u srpsku poljoprivredu. To su sredstva koja menjaju sliku sela — grade farme, podižu zasade, uvode solarne elektrane, moderne hladnjače i digitalne alate. Svaki projekat znači više hrane iz Srbije, više stabilnosti za seoske sredine i više snage za našu ekonomiju“, rekao je ministar.

IPARD (Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj) program predstavlja snažan instrument podrške poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima, omogućavajući im da unaprede proizvodnju, modernizuju kapacitete i povećaju konkurentnost. Uručenje prvih rešenja označava konkretan korak u pravcu daljeg razvoja srpske poljoprivrede.

