Novinari BIRN-a Aleksa Tešić i Saša Dragojlo, osvojili su, svaki sa svojom pričom, prve nagrade na konkursu „Nagrada EU za istraživačko novinarstvo 2025“.

U konkurenciji 34 istraživačke priče iz Srbije objavljene tokom 2024. godine, priči „Dokazano: BIA hakuje telefone aktivista“ Alekse Tešića i serijalu tekstova o izvozu oružja u Izrael Saše Dragojla, stručni žiri dodelio je najveći broj bodova.

Preostala dva mesta, takođe su podelile po dve priče.

Novinarke BIRN-a, čija priča „Porodično nasilje nad decom: Nevidljive žrtve“ je nastala u saradnji sa lokalnim medijima 021, Južne vesti, Glas Šumadije i Bujanovačke, podelile su drugo mesto sa novinarima CINS-a za Podcast „Tragovi“, sezonu „Jama“, koja otkriva okolnosti nesreće u rudniku Soko. Oba treća mesta pripala su istraživačkim pričama KRIK-a o vezama države i Šarićevog klana, kao i saradnji vladajuće stranke sa Slobodanom Tešićem, poznatim trgovcem oružjem.

Pobednici konkursa proglašeni su 7. oktobra na svečanoj ceremoniji dodele nagrada u Evropskoj kući, čiji domaćin je bila Thomson Media.

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo, čiji donator je Evropska unija, odaje priznanja za najbolje istraživačke priče objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini u regionu Zapadnog Balkana i Turskoj.

„Nemoguće je slaviti najbolje što istraživačko novinarstvo u Srbiji ima, a ne prepoznati da se ova dodela dešava u jednom od najmračnijih trenutaka za novinarsku profesiju – dok se novinari širom sveta, od Gaze do Beograda, suočavaju sa pritiscima, pretnjama i nasiljem. Uprkos tome, na nivou celog regiona smo primili rekordan broj prijava, a samo na konkurs u Srbiji su stigle 34 prijave – i to prijave koje ni po čemu ne odaju utisak krize u novinarstvu“, istakla je Sanja Lazić, predstavnica Thomson Medije.

Manuel Munteanu, šef za informisanje, komunikaciju i medije Delegacije EU u Srbiji, istakao je značaj hrabrosti istraživačkih novinara za nastanak kvalitetnih priča.

„Kada čitamo neku istraživačku priču, ne zaboravimo da hrabri pojedinci koji ih pišu često rizikuju svoje živote kako bi nam doneli istinu i naša je zajednička odgovornost da obezbedimo njihovu zaštitu. Evropska unija će stoga nastaviti da se zalaže za jake okvire koji štite slobodu medija, kao što će nastaviti da prepoznaje i slavi neprocenjiv doprinos koji novinari uopšte, a posebno istraživačko novinarstvo, donose društvima — baš kao što činimo i kroz ove nagrade“, rekao je Munteanu.

Pobednike ovogodišnjeg konkursa odabrao je tročlani žiri koji su činile: Aleksandra Nikšić, urednica BBC-a na srpskom, Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Milka Tadić, predsednica Centra za istraživačko novinarstvo u Crnoj Gori.

POBEDNIČKE PRIČE mesto: Aleksa Tešić (BIRN) – Dokazano: BIA hakuje telefone aktivista

Saša Dragojlo (BIRN) – Serijal tekstova o izvozu oružja u Izrael mesto: Gordana Andrić, Dragana Prica Kovačević i Teodora Ćurčić (BIRN) – Porodično nasilje nad decom: Nevidljive žrtve

Stefan Marković, Jovana Tomić (CINS): Podcast “Tragovi”, sezona “Jama” mesto: Stevan Dojčinović, Bojana Jovanović i Sofija Parojčić (KRIK) – Policijska prijava: Nebojša Stefanović i Marko Parezanović pomagali Šarićevom klanu

Stevan Dojčinović, Dragana Pećo (KRIK) – Tešić preko „piona” iz SNS-a izbegava sankcije i zarađuje milione evra

Nagradni fond je 10.000 evra – prva nagrada iznosi 5.000 evra, druga 3.000, dok je treće 2.000 evra.

Novinari iz Srbije imaju priliku i da se takmiče za regionalno priznanje, kojim se nagrađuju najbolje istraživačke priče sa regionalnim uticajem, a ocjenjivaće ih poseban žiri. Dobitnici regionalnog takmičenja biće objavljeni u posljednjoj sedmici novembra na ceremoniji u Prištini.

O Nagradi EU za istraživačko novinarstvo

Nagradu EU za istraživačko novinarstvo organizuje Thomson Media, medijska organizacija posvećena razvoju medija i promovisanju slobode štampe širom sveta. Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi ga konzorcijum koji čine Balkanska istraživačka mreža – BIRN Hub, Centralnoevropski univerzitet (CEU) – Mađarska, Udruženje novinara (AJ) – Turska, Thomson Media (TM) – Nemačka, Univerzitet Goce Delčev Štip (UGD) – Severna Makedonija, Nezavisni sindikat novinara i medijskih radnika (SSNM) – Severna Makedonija, Asocijacija medija Jugoistočne Evrope (MASE) – Crna Gora i Balkanska istraživačka mreža Kosova (BIRN Kosovo).