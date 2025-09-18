U duhu posvećenosti očuvanju životne sredine i promociji održivog razvoja, lokalne samouprave posvećene ovim ciljevima nagrađene su u okviru konkursa „“Ekoopština 2025“. Ovaj prestižni konkurs, organizovan u saradnji sa NALED, SKGO, Francuskom agencijom za razvoj (AFD), Delegacijom Evropske unije i privatnim kompanijama, slavi doprinos opština i škola u Srbiji u oblastima zaštite životne sredine i održivog razvoja.

Konkurs „Ekoopština“ predstavlja platformu za razmenu iskustava i dobrih praksi između francuskih i srpskih stručnjaka, fokusirajući se na ključne oblasti: održivo upravljanje otpadom, vodama, urbanu mobilnost i energetsku efikasnost zgrada. Posebna pažnja posvećena je kategoriji „Zelene škole“, koja podstiče ekološke inicijative u osnovnim i srednjim školama. Ove godine, konkurs je dobio regionalnu dimenziju uključivanjem predstavnika iz Bosne i Hercegovine, a seminari održani tokom aprila i maja okupili su 280 učesnika, uključujući posetu postrojenju za otpad u Vinči.

Zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, Plamena Halačeva, podsetila je da Evropska unija, kroz inicijativu „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ i uz podršku svojih partnera, podržava Srbiju u njenoj zelenoj tranziciji kroz ulaganja i reforme u ključnim oblastima kao što su dekarbonizacija, cirkularna ekonomija i zaštita biodiverziteta. Takođe je naglasila važnost angažovanja škola, opština i građana, koji su pravi pokretači održivije budućnosti. Gospođa Halačeva je takođe naglasila da se ova ceremonija održava tokom Evropske nedelje mobilnosti, evropskog događaja koji promoviše održiva, zdravija i inovativna rešenja za mobilnost.

Nagrađene škole su Srednja škola Svilajnac i Osnovna škola „Nikola Tesla“ iz Banatskog Karađorđeva. Priznanja za opštine i gradove dodeljena su u oblastima upravljanja otpadom (Aranđelovac i Sremska Mitrovica), energetske efikasnosti (Smederevska Palanka i Pirot), održive urbane mobilnosti (Svilajnac i Vranje) i upravljanja vodama (Aranđelovac i Kruševac).

Nataša Efimof, otpravnica poslova ambasade Francuske, istakla je značaj lokalnog angažmana u borbi protiv klimatskih izazova, podsetivši na važnost Pariskih sporazuma i ulogu opština i škola u ekološkoj tranziciji.

Proces selekcije zasniva se na oceni upitnika koje prilažu opštine. Ocenjuje se dostignuti nivo razvoja u primeni savremenih metoda upravljanja održivim gradovima, kao i potencijal za realizovanje budućih planiranih aktivnosti i primenljivost u drugim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. Žiri čine stručnjaci i univerzitetski profesori, kao i predstavnici civilnog sektora. Nagrađuju se po jedna opština i grad u svakoj kategoriji. Nagradu čini studijsko putovanje za po dvoje predstavnika svake lokalne samouprave (opštine i grada) u periodu od novembra do marta iduće godine.

U kategoriji „Zelene škole“, nagrađuju se dve škole za inicijative u oblasti zaštite životne sredine, jedna u kojoj se uči francuski jezik i druga u kojoj se on ne podučava. Nagrada je sportska oprema kojom se opremaju sportske sale u obe škole pobednice.

Dodela nagrada „Ekoopština 2025“ deo je obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti.

Ovogodišnja Evropska nedelja mobilnosti u Srbiji ističe evropske inicijative za zelen i inkluzivan transport, uključujući Evropski socijalni klimatski fond i inicijativu „Pulse of Europe“. Od svog osnivanja 2002. godine, Evropska nedelja mobilnosti pomogla je hiljadama gradova širom Evrope i sveta da podignu svest o održivoj mobilnosti i podstakne promene ponašanja ka hodanju, biciklizmu i korišćenju javnog prevoza.

U izdanju za 2025. godinu učestvuje više od 1.300 gradova i opština iz 39 zemalja, nastavljajući tradiciju podizanja svesti o važnosti održivih opcija transporta. Kampanja ohrabruje lokalne vlasti da uvode mere koje promovišu hodanje, biciklizam i korišćenje javnog prevoza, sa ciljem stvaranja održivijih i inkluzivnijih urbanih sredina.

Sve informacije o konkursu dostupne su na sajtu www.ekoopstina.rs