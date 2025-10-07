Povrede na radu koštaju države sveta u proseku četiri odsto globalnog BDP-a, pokazuju podaci Međunarodne organizacije rada, koja je u saradnji sa institucijama Srbije i Evropskom unijom, pokrenula nov projekat na unapređenju radnih uslova i jačanju sistema zaštite na radu.

Projekat pod nazivom „Unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu i inspekcije rada u Srbiji“ predstavljen je u Beogradu 7. oktobra, a ima za cilj da radna mesta u Srbiji budu sigurnija i zdravija za sve radnike, kroz unapređenje zakona, razvoj savremenih softverskih rešenja, kao i nabavku vozila za potrebe inspektorata za rad, a sprovodi se uz finansijku podršku EU.

Na predstavljanju projekta govorio je ambasador Evropske unije u Srbiji, Andreas fon Bekerat, koji je istakao da svi radnici zaslužuju visok nivo zaštite i garantovanu bezbednost kako bi mogli da obavljaju svoj posao na kvalitetan način.

„Bezbednost radnika počiva na dva paralelna stuba – zakonodavnom okviru i implementaciji na terenu kroz doslednu kontrolu i inspekciju kvaliteta. EU je zato pokrenula ovaj projekat koji treba da doprinese modernijem sistemu inspekcije rada, bolje opremljenim institucijama, obučenim stručnjacima i socijalnim partnerima koji su aktivno uključeni u stvaranje pravednijeg i bezbednijeg radnog okruženja“, rekao je ambasador Andreas fon Bekerat.

Državni sekretar u Ministarstvu za rad, Đorđe Todorov, naglasio je da projekat predstavlja važan korak ka modernizaciji sistema zaštite na radu i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa standardima Evropske unije.

„Bezbednost i zdravlje na radu moraju postati deo svakodnevne kulture svakog radnog mesta, a ne tema o kojoj se govori samo kada dođe do nesreće“, poručio je Todorov.

Kler Harasti, direktorka za Centralnu i Istočnu Evropu u Međunarodnoj organizaciji rada, navela je da nesreće i bolesti povezane sa radom dovode do gubitka od približno četiri odsto globalnog BDP-a, što je veliki ekonomski gubitak koji direktno opterećuje državni budžet i fondove zdravstvenog osiguranja.

Posebno je zabrinjavajuće stanje u Srbiji, istakla je Harasti, gde je prema podacima Ministarstva rada samo tokom 2024. godine bilo više od 14.000 povreda, od čega je 1.567 bilo teških, a 21 sa smrtnim ishodom.

„Oni nisu samo brojke. Oni predstavljaju prave ljude, porodice i zajednice na koje su negativno uticali nebezbedni uslovi na radu. Upravo je zato cilj projekta da se institucijama tržišta rada u Srbiji obezbedi pristup modernim alatima, znanju i resursima kako bi se osigurala bolja zaštita radnika i podstaklo poštovanje zakonskih obaveza“, rekla je ona.

Projekat, koji će trajati do kraja 2027. godine, ima za cilj usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravilima Evropske unije i konvencijama MOR-a, jačanje kapaciteta Inspektorata rada, poboljšanje informacionog sistema E-inspektor i uspostavljanje elektronskog registra licenciranih stručnjaka za bezbednost i zdravlje na radu.