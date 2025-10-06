Povodom Međunarodnog dana čistog vazduha, predstavnici Vlade Srbije, EU i Ujedinjenih nacija okupili su se 6. oktobra u Kući Ujedinjenih nacija u Beogradu pod ovogodišnjim globalnim sloganom: „Trka za vazduh. Svaki udah je važan“.

Evropska unija, Srbija i partneri udružuju snage u zaštiti životne sredine, sa zajedničkim ciljem da svaka zajednica u zemlji diše čistiji i zdraviji vazduh.

„Čist vazduh nije luksuz, već osnovno ljudsko pravo i temelj zdravog društva. Evropska unija odlučno stoji uz Srbiju i njene građane u suočavanju sa ovim izazovom. Kroz ‘Zelenu agendu za Zapadni Balkan’ snažno podržavamo reforme i ulaganja usmerena na smanjenje zagađenja, obezbeđivanje čistije energije i razvoj održivog transporta”, izjavio je Andreas fon Bekerat, ambasador Evropske unije u Srbiji.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov istakla je da je „u saradnji sa EU, kroz program IPA 2020, nabavljena savremena oprema za unapređenje monitoringa kvaliteta vazduha i isporučena na 41 lokaciju u 28 opština“.

Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Matilde Mordt naglasila je da zagađenje vazduha direktno utiče na zdravlje i blagostanje ljudi i da čist vazduh mora biti pravo svih građana, a ne privilegija.

„Rešenja su nam na dohvat ruke – čistija energija, bolji sistem upravljanja otpadom, zeleniji gradovi i održiviji prevoz. Svaki korak koji preduzmemo čini stvarnu razliku – za naše zdravlje, za naše zajednice, za našu ekonomiju i za budućnost naše dece“, poručila je Mordt.

Srbija je načinila izvesne korake u cilju smanjenja efekata zagađenja, uključujući i usvajanje novog Nacionalnog klimatskog plana NDC 3.0, kojim se obavezala da će do 2035. godine smanjiti emisije gasova sa efektom staklene bašte za više od 40 odsto u odnosu na nivo iz 1990. godine. Ovaj plan nije samo klimatski cilj, već i razvojna i investiciona mapa puta, koja teži da uskladi Srbiju sa EU standardima i njenim ciljem da postane država članica.

