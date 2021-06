Evropska komisija: 820 miliona evra za čiste tehnologije

Veliki zamah razvoja čistih tehnologija unutar EU ima pozitivan uticaja i na Srbiju. Država je usvojila novi zakon o energetskoj efikasnosti i ubrzano radi na razvoju dugoročne energetske strategije. U okviru unije, Evropska komisija planira velika ulaganja važna za ostvarenje evropskog zelenog plana u partnerstvu sa privatnim sektorom.

Predsednica Komisije Ursula fon der Lajen i Bil Gejts danas su najavili novo partnerstvo Evropske komisije i mreže “Breakthrough Energy” za podsticanje ulaganja u klimatske tehnologije neophodne za privredu sa nultom neto stopom emisija. To partnerstvo je predstavljeno na šestom ministarskom sastanku Misije za inovacije. Cilj mu je u da u periodu od 2022. do 2026. obezbedi do 820 miliona evra (milijardu američkih dolara) novih ulaganja za velike komercijalne pokazne projekte u području čistih tehnologija kako bi im se smanjila cena i ubrzao razvoj te konačno znatno smanjile emisije CO 2 , u skladu s Pariskim sporazumom. Ulaganja će biti namenjena važnim projektima iz Evropske unije. Za početak će biti obuhvaćena četiri sektora koji imaju najviše potencijala da doprinesu postizanju privrednih i klimatskih ambicija evropskog zelenog plana:

zeleni vodonik

održiva avionska goriva

direktno izdvajanje ugljenika iz vazduha

dugoročno skladištenje energije.

Glavni cilj partnerstva je proširenje primene ključnih pametnih tehnologija za očuvanje klime i ubrzavanje prelaska na održive industrije.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je: “Cilj evropskog zelenog plana je da postanemo prvi klimatski neutralan kontinent do 2050, što nam pruža priliku da postanemo i kontinent klimatskih inovacija. Zato u sledećih 10 godina moramo uložiti znatna sredstva u nove, transformativne industrije. Zato mi je drago što smo se udružili s organizacijom “Breakthrough Energy” i što će naše partnerstvo pomoći preduzećima i inovatorima iz EU-a da iskoriste prednosti tehnologija za smanjivanje emisija i otvaraju radna mesta budućnosti.”

Bil Gejt, osnivač organizacije “Breakthrough Energy”, rekao je: “Dekarbonizacija svetske privrede najveća je prilika za inovacije u istoriji čovečanstva. Uloga Evrope, koja je vrlo rano pokazala spremnost da se uhvati u koštac s klimatskim promenama i zauzme vodeće mesto u povezanim istraživanjima, inženjerstvu i tehnologijama, vrlo je važna. Ovo će partnerstvo omogućiti izgradnju temelja za privredu s nultom neto stopom emisija kao i pouzdanih i pristupačnih čistih tehnologija dostupnih svima.”

Partnerstvo će se posvetiti tehnologijama za koje se pokaže da mogu smanjiti emisije gasova staklene bašte, ali su preskupe da bi se proširile i konkurisale postojećim tehnologijama koje se zasnivaju na fosilnim gorivima. Budući da se više ne može čekati da se te tehnologije probiju, partnerstvo će omogućiti javna i privatna ulaganja u velike pokazne projekte, što će doprineti smanjenju njihove cene i ubrzati njihovo uvođenje. Vodeći naučni projekti tako će postati temelj održive industrije budućnosti. U tu svrhu planira se mobilizacija finansijskih instrumenata i dodela bespovratnih sredstava.

Sredstva EU-a za finansiranje odabranih projekata dodeljivaće se iz programa Horizont Evropa i inovacionog fonda u okviru fonda InvestEU, u skladu s uobičajenim postupcima, a “Breakthrough Energy Catalyst” će prikupiti odgovarajući iznos sredstava od privatnih ulagača i filantropskih organizacija. Države članice moći će da ulažu putem fonda InvestEU ili u pojedinačne projekte.

EU podržava brojna partnerstva osnovana u okviru programa “Horizont Evropa” (i na temelju prethodnih programa EU-a za istraživanje i inovacije), koja mobilišu privatna sredstva radi finansiranja istraživanja i razvoja za modernizaciju industrije i rešavanja gorućih globalnih pitanja. Primera radi, 2019. fond “Breakthrough Energy Ventures”, težak 100 miliona evra, uložio je znatna sredstva u neke od glavnih energetskih sektora u kojima je bitno nešto preduzeti radi ublažavanja klimatskih promena.

“Breakthrough Energy” namerava da udruži snage s postojećim programima EU-a kao što su Horizont Evropa i Inovacioni fond te finansirati novo partnerstvo, koje će sprovoditi Evropska investiciona banka (EIB) i druge zainteresovane finansijske institucije u okviru programa InvestEU.

Više informacija na sajtu Evropske komisije