Ekipa Mega Despot iz Beograda pobednik je Kupa Srbije u košarci u kolicima (SKKK), nakon turnira koji je održan u Nišu.

Turnir je održan u okviru Evropske nedelje sporta, okupio je ekipe Naisa iz Niša, Mega Despota iz Beograda i Hope Sporta iz Skoplja, a utakmice su se igrale u osnovnoj školi Miroslav Antić.

Evropska nedelja sporta je tradicionalna kampanja Evropske komisije koja za cilj ima promovisanje aktivnog i zdravog života za sve građane.

Tokom turnira je predstavljen Erasmus+ projekat malih partnerstava u sportu – „Building Bridges“. Projekat, čiji je koordinator Barcel’hona Sports Events, okuplja partnere iz Portugala, Irske, Severne Makedonije i Srbije.

„Najveći rezultat projekta je što je Savet klubova košarke u kolicima postao punopravni član Košarkaškog saveza Srbije,“ objasnio je Marko Aleksandrović, predsednik SKKK.

Projekat ima za cilj unapređenje znanja trenera koji rade sa košarkašima u kolicima, kreiranje novih mogućnosti za sportiste i povećanje vidljivosti i popularnosti ovog sporta, kao i podsticanje većeg uključivanja osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti.

„To znači da košarka u kolicima sada koristi sve resurse dobro organizovanog sistema – od takmičarskih komesara, do licenciranja sudija, trenera i igrača – što ranije nije bilo moguće“, rekao je Aleksandrović.

Zahvaljujući projektu, makedonski partner Hope Sport iz Skoplja postao je deo Košarkaške federacije Severne Makedonije i ubuduće će igrati u srpskoj ligi i time dodatno ojačati regionalnu saradnju i kvalitet takmičenja.

Kup Srbije u košarci u kolicima je organizovan uz podršku Grada Niša, opštine Medijana, Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, Doma zdravlja i brojnih volontera. Posebnu pažnju publike privuklo je prisustvo Nenada Krstića, potpredsednika Košarkaškog saveza Srbije i legende srpske košarke, koji je izrazio punu podršku daljem razvoju košarke u kolicima.

Evropska nedelja sporta i Erasmus+ sport

Evropska nedelja sporta je kampanja Evropske komisije koja se svake godine održava od 23. do 30. septembra, a promoviše aktivan i zdrav život za sve građane, bez obzira na godine, fizičke sposobnosti ili trenutni nivo aktivnosti.

Erasmus+ Sport program omogućava finansiranje projekata koji promovišu socijalnu uključenost kroz sport, volontiranje, fizičku aktivnost i toleranciju. U tom smislu, projekat „Building Bridges“ upravo objedinjuje ove ciljeve – svojom međunarodnom saradnjom, uključivanjem osoba sa invaliditetom u sport i jačanjem znanja u sportskim zajednicama širom Evrope.