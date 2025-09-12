Kako da se krenemo održivo i zeleno?

U Evropskoj kući u Beogradu od 16. do 22. septembra biće otvorena izložba „Evropski šampioni mobilnosti“, koja odgovara na ova pitanja uz iskustva država članica EU. Postavka prikazuje najbolja rešenja za održivu urbanu mobilnost Starog kontinenta i bazirana je na reporterskim pričama iz projekta „Puls Evrope – Medijske posete EU“.

Posetioci će moći da vide inspirativne primere iz evropskih gradova – od biciklističke infrastrukture do inovativnih usluga javnog prevoza – i da saznaju kako se slične ideje mogu primeniti u Srbiji. Izložba je deo partnerstva Evropske kuće sa UNDP-om i projektom EU za Zelenu agendu u Srbiji i otvorena je za javnost tokom celog trajanja kampanje.

Svi zainteresovani građani, studenti i stručnjaci za urbanizam i transport pozvani su da posete izložbu i otkriju kako se kroz saradnju i kreativnost oblikuje održiva budućnost naših gradova.

Evropska nedelja mobilnosti je vodeća kampanja EU za podizanje svesti o održivoj urbanoj mobilnosti, pokrenuta 2002. godine. Cilj joj je da inspiriše lokalne vlasti širom Evrope da uvedu i promovišu održive načine kretanja – hodanje, vožnju bicikla i korišćenje javnog prevoza – i da ih učini dostupnim svima. Ove godine u kampanji učestvuje više od 1.300 gradova i opština iz 39 zemalja, uključujući 15 gradova i opština u Srbiji. Tema „Mobilnost za sve“ naglašava pristupačne, bezbedne i inkluzivne opcije prevoza za sve građane.