Kapetanski rit, vrsta – brkata senica, autorka – Mirjana Rankov

Prvi oktobarski vikend širom Evrope i Centralne Azije tradicionalno je bio rezervisan za ljubitelje prirode i posmatranje ptica. Tokom Evropskog vikenda posmatranja ptica, koji je održan 4. i 5. oktobra, više od 27.000 entuzijasta iz 35 zemalja izašlo je u prirodu da prati i prebrojava ptice na njihovom veličanstvenom putu ka jugu.

Rezultat je impresivnih 2,7 miliona zabeleženih ptica i više od 800 organizovanih izleta i okupljanja.

Ptice kao pokazatelji zdravlja prirode

Cilj Evropskog vikenda posmatranja ptica je da podseti javnost koliko su ptice važan deo našeg ekosistema – i koliko su ugrožene gubitkom staništa, zagađenjem, ilegalnim lovom i kolizijama sa infrastrukturom.

Ornitolozi i dalje istražuju tajne ptičjih migracija, ali se zna da ptice pri kretanju koriste Sunce, zvezde i prirodne orijentire poput planina i reka. Kada se ti pejzaži uništavaju, narušavaju se i njihovi migratorni putevi.

Očuvanje biodiverziteta i zaštita prirodnih staništa jedan su od ključnih prioriteta Evropske unije, koja kroz brojne programe i inicijative podržava aktivnosti usmerene na zaštitu ptica, obnovu ekosistema i očuvanje prirodnih resursa.

Na centralnom događaju u Specijalnom rezervatu prirode Carska bara, prisutnima se obratio Rafael Demulijer iz Delegacije Evropske unije u Srbiji.

„Direktiva o pticama, usvojena još 1979. godine, najstariji je zakon Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine. Evropska unija podržava Srbiju u usvajanju evropskih standarda, uključujući i Direktive o pticama i staništima“, navodi Demulijer.

U Srbiji, događaj je organizovalo Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u saradnji sa Evropskim kućama u Novom Sadu, Beogradu i Nišu. Održana su 32 izleta širom zemlje, uz učešće 519 posmatrača koji su zabeležili 49.026 jedinki iz 152 vrsta.

Najviše vrsta primećeno je na ribnjaku Kapetanski rit kod Kanjiže (73 vrste), dok su najveći broj ptica zabeležili ribnjaci Jazovo (20.715) i Kapetanski rit (8.479). Ovi rezultati ponovo potvrđuju koliko su vodena staništa ključna za ptice, naročito u vreme migracija i koliko klimatske promene, koje isušuju takva područja, utiču na njihov opstanak.

Priroda kao zajednička odgovornost

Evropski vikend posmatranja ptica nije samo prilika za uživanje u prirodi, već i podsetnik koliko je svaka ptica važna za ravnotežu našeg okruženja. Podizanjem svesti o njihovoj zaštiti, jača i svest o zajedničkoj odgovornosti prema prirodi. Zato Evropska unija nastavlja da podržava napore u očuvanju biodiverziteta i inspiriše zajednice širom Evrope da se povežu kroz brigu o svom prirodnom nasleđu.