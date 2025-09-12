Evropska kuća Niš u sredu 17. septembra od 10 časova ugostiće hibridni događaj „Future-Proof Living Spaces for All“, u okviru projekta FutureECOS (Interreg Europe). Učesnici iz Srbije, Finske, Irske, Rumunije, Hrvatske i Ukrajine razmeniće iskustva o održivoj mobilnosti, pametnom urbanom dizajnu i uključivanju građana.

Program obuhvata predavanja, primere dobre prakse i obilazak grada, uz mogućnost učešća uživo i onlajn. Učesnici će imati priliku da se umreže sa kolegama iz struke, steknu korisna znanja i pronađu inspiraciju za primenu održivih rešenja u svojim sredinama.

Evropska nedelja mobilnosti je vodeća kampanja EU za podizanje svesti o održivoj urbanoj mobilnosti, pokrenuta 2002. godine. Cilj joj je da inspiriše lokalne vlasti širom Evrope da uvedu i promovišu održive načine kretanja – hodanje, vožnju bicikla i korišćenje javnog prevoza – i da ih učini dostupnim svima. Ove godine u kampanji učestvuje više od 1.300 gradova i opština iz 39 zemalja, uključujući 15 gradova i opština u Srbiji. Tema „Mobilnost za sve“ naglašava pristupačne, bezbedne i inkluzivne opcije prevoza za sve građane.