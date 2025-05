Poštovani predsedniče Vlade i predsednice Skupštine,

Dragi ministri,

Dragi ambasadori,

Dragi gosti i prijatelji,

Dobrodošli!

Danas je Dan Evrope, ali šta je Evropa koju slavimo?

Da li je to kontinent? Da li je to organizacija? Da li je to skup pravila?

Kao ambasador Evropske unije, više puta sam se suočavao sa takvim pitanjima.

I evo mog odgovora: to je politički projekat rođen iz vizije!

Pre tačno 75 godina, francuski ministar spoljnih poslova Robert Šuman je predstavio svoju viziju Evrope.

Kakva revolucionarna vizija za to vreme!

Samo pet godina po okončanju Drugog svetskog rata predstavio je viziju za sprečavanje još jednog razornog rata u Evropi.

Viziju za izgradnju Evrope kroz konkretna dostignuća stvarajući defakto solidarnost.

Viziju za postavljanje temelja za ujedinjeniju i prosperitetniju Evropu.

Ta vizija je postala stvarnost i zauvek promenila Evropu, 6 nacija se udružilo 1951. i sada je 27 država članica ponosno ujedinjeno u Evropskoj uniji, 450 miliona građana. Ponosni smo na naše vrednosti, obogaćeni našom različitošću i otvoreni za integraciju drugih evropskih zemalja.

Hteo bih da čestitam Austriji, Finskoj i Švedskoj koje danas slave 30 godina od pristupanja EU.

Evropska unija je ojačala Austriju, Švedsku i Finsku. A zauzvrat se naša Unija promenila na bolje, zahvaljujući njima.

I zahvaljujući proširenju EU više građana je uživalo u slobodi kretanja širom veće Unije. Mogućnosti za ljude i i preduzeća su porasle. Privrede su dobile značajne koristi od rastućeg jedinstvenog tržišta, stvarajući usput više radnih mesta i veće trgovinske veze.

Naša Unija je utemeljena u vrednostima demokratije, vladavine prava, zaštite i promocije ljudskih prava. Dragi prijatelji, ponosni smo na naše vrednosti i odlučni da ih branimo.

Evropa je naša kuća! To je naš dom, jedini dom koji imamo i moramo ga braniti.

Pre 75 godina Robert Šuman je rekao: „Mir u svetu ne može da se sačuva bez ulaganja kreativnih napora srazmerno opasnostima koje mu prete“.

Ta vizija se suočava sa najvećim testom u jednoj generaciji, jer se rat vratio na naš kontinent u vidu ruske brutalne agresije protiv Ukrajine.

Zato Evropa mora da nastavi da podržava Ukrajinu, a današnja Evropska unija mora da nastavi da ulaže te kreativne napore:

u jačanje Evrope odbrane, jer je mir bez odbrane iluzija;

u širenje i produbljivanje svoje mreže globalnih partnerstava, između ostalog i kroz ambicioznu trgovinsku politiku;

Ali takođe moramo da završimo ujedinjenje Evrope i ubrzamo proširenje.

Evropa je naša kuća i svako mora da pronađe svoje mesto i učini naš zajednički dom jačim, prosperitetnijim i bezbednijim.

Ovo je naš zajednički cilj u Srbiji, sa Srbijom i za Srbiju, zajedno sa građanima Srbije, budućim građanima Evropske unije – zato što je Srbija Evropa i bolji smo zajedno!

Dame i gospodo, Vaše ekselencije,

poštovani gosti i prijatelji,

Srbija je Evropa i bolji smo zajedno. Zajedno sa Srbijom i njenim građanima, želimo dalje da gradimo Evropu demokratskih vrednosti za sve evropske građane. Jer su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokratija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava ono za šta se EU zalaže. Želimo da branimo slobodno i nezavisno novinarstvo koje je neophodan sastojak za odgovorne institucije.

Srbija je Evropa i bolji smo zajedno. Zajedno sa Srbijom i njenim građanima, želimo da rastemo prosperitetno i nezavisno kao kontinent. Želimo da naše kompanije budu u stanju da se takmiče na svetskom tržištu. Srbija je Evropa i bolji smo zajedno. Zajedno sa Srbijom i njenim građanima, želimo dalje da radimo na unapređenju zaštite životne sredine i klime, promovišući pristup čistoj energiji. Jer čista tranzicija nije samo moralna odgovornost prema našoj deci već i ekonomska prilika za današnje generacije.

Srbija je Evropa i bolji smo zajedno. Zajedno sa Srbijom i njenim građanima, želimo da dodatno osiguramo zaštitu naših građana, njihovih interesa i životnog standarda. Želimo da očuvamo naš društveni model koji negujemo i kome se dive širom sveta.

Dame i gospodo, vaše ekselencije,

poštovani gosti i prijatelji,

Ovo je moj poslednji Dan Evrope kao ambasador EU u Srbiji. U protekle četiri godine ovde sam živeo među vama i stekao mnogo srpskih prijatelja. Naučio sam da cenim vašu velikodušnost, vašu radost prema životu, vaš osećaj zajedništva, vašu domišljatost, vaš duboki osećaj ljudskog dostojanstva. Želim da se zahvalim svima koji su mi omogućili da se osećam kao kod kuće u Srbiji.

Stoga, dragi prijatelji, i mada ću ja napustiti Srbiju u narednim mesecima, dozvolite mi da ponovim da će EU nastaviti da bude potpuno posvećena podršci Srbiji i njenim građanima na putu pristupanja EU, kako bi Srbija zauzela mesto koje joj s pravom pripada – u Evropskoj uniji.

Beograd je bio moja kuća četiri godine, ali Evropa je naša kuća zauvek.

Hvala puno i srećan Dan Evrope!!