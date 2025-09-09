Predsednice, uvažene poslanice i poslanici Evropskog parlamenta,

Komisija ceni priliku za još jednu raspravu o situaciji u Srbiji, koju Komisija već mesecima veoma pomno prati, sa sve većom zabrinutošću.

Posle deset meseci protesta, srpsko društvo je ostalo duboko podeljeno, ispunjeno osećajem mržnje i frustracije – i sve to se reflektuje na ulicama srpskih gradova.

Očekujemo da postupanje policije bude proporcionalno i u skladu sa osnovnim pravima, i da se ovi slučajevi istraže kao prioritet.

Takođe osuđujemo sve akte mržnje, vandalizma i nasilja i nastavljamo da pozivamo sve strane da smire tenzije.

Poštovanje osnovnih prava i vrednosti, uključujući slobodu mirnog okupljanja, slobodu medija i akademsku slobodu, ključni su elementi puta Srbije ka EU i na njih svi moraju da se obavežu.

To takođe podrazumeva izbegavanje bilo kakvog nasilja prema predstavnicima vlasti, kao i prema prostorijama političkih stranaka, kao sredstva političkog protesta.

Komisija je dosledno naglašavala značaj poštovanja i proaktivne odbrane nezavisnosti pravosudnih institucija i osuđujemo nasilje ili pretnje predstavnicima pravosuđa, uključujući tužilaštvo.

Sloboda medija jedna je od osnova demokratskog društva i fundamentalno pravo u EU, stoga i ključan element i preduslov procesa pristupanja Srbije EU. U tom kontekstu, politički i ekonomski uticaji na medije u Srbiji ostaju ozbiljna zabrinutost i moraju se rešavati.

Očekujemo da Srbija stvori uslove koji omogućavaju slobodu medija i obezbedi da se sloboda izražavanja može ostvarivati bez prepreka.

Pozivamo na smirivanje tenzija i na to da vlasti omoguće sve veći prostor novinarima da slobodno izražavaju svoje stavove. Napadi kojima su novinari izloženi u kontekstu protesta moraju prestati, uključujući i prijavljene slučajeve u koje je bila uključena policija, kao i verbalne napade od strane visokih zvaničnika.

Ključno je da novinari mogu da rade svoj posao bez ikakvih pretnji nasiljem, uznemiravanjem i zastrašivanjem, kako bi građani imali pristup svim informacijama.

Komisija takođe naglašava da širenje dezinformacija i neprijateljske političke retorike, uključujući i protiv EU i njenih građana, nije u skladu sa vrednostima i standardima EU.

Uvažene poslanice i poslanici,

Srbija je zemlja kandidat za članstvo u EU. Mi želimo istinski demokratsku Srbiju u EU; kao komesarka za proširenje, iskreno sam posvećena tome. Nastavićemo konstruktivno angažovanje i učinićemo sve što je moguće da pomognemo Srbiji da napreduje na svom putu ka pristupanju EU. Ali da bi se to dogodilo, potrebni su konkretni koraci u oblasti demokratskih principa i reformi.

Učešće predsednika Vučića na vojnim paradama u Moskvi i Pekingu, uz kritičke izjave prema EU i uvaženim poslanicima (misli se na delegaciju Zelenih), nije ono što se očekuje od zemlje kandidata.

Iskrenost opredeljenja Srbije za evropski put i njena politička volja da kredibilno sprovodi potrebne reforme moraju biti ojačane kroz komunikaciju i konkretna dela.

Srbija mora da pojača napore i prevaziđe sadašnju stagnaciju u sprovođenju ključnih reformi. Vreme je da se postignu konkretni rezultati u borbi protiv korupcije i jačanju vladavine prava, uključujući nezavisnost pravosuđa i slobodu medija, kao i u oblasti izbornih reformi.

Komisija očekuje da Srbija obezbedi uslove koji omogućavaju rad civilnog društva. Nezavisni glasovi moraju da se čuju i zaštite. Zastrašivanje i pritisci na civilno društvo nisu način na koji funkcioniše Unija i ne smeju se tolerisati.

Svi ovi reformski koraci ključni su za napredak Srbije na evropskom putu, i oni su neophodni da bi se izašlo iz sadašnje političke pat pozicije i podela u srpskom društvu.

Istorija je pokazala da demokratske promene mogu doći samo iz same zemlje, kroz unutrašnje demokratske procese. I to je ono što Komisija poštuje i čime se rukovodi. Podržavamo preporuke ODIHR-a o izbornom zakonodavstvu: posebno reviziju biračkih spiskova. To bi poboljšalo političku klimu i moglo bi poslužiti kao primer da je napredak moguć ukoliko postoji volja i konstruktivan pristup svih aktera.

Ponovo, od suštinske je važnosti da Srbija stvori uslove za obnovljeni dijalog među akterima širom političkog spektra i celog društva. Po našem mišljenju, to bi trebalo da se zasniva na novom društvenom konsenzusu o ključnim reformama.

Nadamo se da ćemo videti korake ka dijalogu u vezi sa izborom novog saveta REM i uspešno okončanje tog postupka u narednim nedeljama. To je jedna od obaveza za otvaranje Klastera 3.

Pristupanje EU je projekat celog društva, a u isto vreme i zajednička odgovornost svih političkih stranaka i drugih aktera.

Uvažene poslanice i poslanici,

Nastavićemo da sarađujemo sa vlastima i svim akterima – političkim i civilnim – ohrabrujući ih da pronađu izlaz iz sadašnje političke blokade i uspostave istinski inkluzivan proces, na dobrobit svih građana, celog srpskog društva, kao i na dobrobit puta Srbije ka EU i njenog budućeg članstva.

Hvala vam.