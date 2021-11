Razvoj digitalnih tehnologija i izraženija prisutnost medija u svakodnevnom životu građana dovode do toga da su nam informacije na dohvat ruke i nikad brže nisu stizale do nas. Koliko nam to zapravo olakšava razumevanje i informisanje, a koliko nas opterećuje? Da li nam je potrebna informaciona dijeta ? Šta su posledice nekonzumiranja medija, da li je to uopšte moguće i zašto je važno, baš kao i poput hrane koju unosimo u svoj organizam, treba li pažljivo da biramo i konzumiramo medijske sadržaje?

Na onlajn događaju „Informaciona dijeta“ koji se održava putem live stream-a na fb stranicama Media i reform centra i EU info kutka Niš, 3. novembra od 13 sati učestvuju:

dr Dušan Aleksić , departman za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu

, departman za komunikologiju i novinarstvo Jelena Canić Milanović , zamenica glavne urednice Južnih vesti

, zamenica glavne urednice Milan Petrović , programski direktor organizacije Nauči me

, programski direktor organizacije Maja Delibašić, psihološkinja i psihoterapeutkinja

Razgovor moderira Danijela Vučić, menadžerka EU info kutka Niš.

U moru vesti kojima smo izloženi, često nije lako naći pravi balans, izabrati korisne informacije i kredibilne izvore. Neko se zbog toga odlučuje da praćenje vesti svede na minimum, a neko za sebe izabere da se u potpunosti distancira od medija i ne informiše. Koji je ispravan put?

Tokom ovog onlajn događaja želimo da ukažemo na ključne izazove sa kojima se mediji i njihovi konzumenti susreću pre svega u digitalnom okruženju, s obzirom na to da je i pandemija pojačala postojeće trendove korišćenja digitalnih izvora vesti. U fokusu razgovora će biti put od prevelike upućenosti na medije, do informativne zasićenosti, nepoverenja, pa čak i svesnog izbegavanja vesti. Kakve to posledice ima na donošenje informativnih odluka koje su važne za nas, našu porodicu i najbliže okruženje, život i zdravlje? O svim ovim temama, na događaju pričamo iz ugla medijske pismenosti.

Događaj organizuje EU info kutak Niš, uz tehničku podršku Media i reform centra.