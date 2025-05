Unapređenje poslovanja kroz IPARD program bilo je tema prvog panela u okviru učešća Delegacije EU u Srbiji na 92. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu.

Programi ruralnog razvoja u Evropskoj uniji su ključni za podršku agro biznisu, ali i za unapređenje kvaliteta života, napominje Elgarš Ozolins, šef sektora zaduženog za poljoprivredu u Delegaciji EU u Srbiji. Napominje da je to jedan od razloga zašto su sredstva omogućena i Srbiji kao zemlji kandidatu.

„Drugi razlog je bio da se državne institucije obuče, kako bi se pripremile da upravljaju sredstvima u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU, za trenutak kada Srbija postane zemlja članica, i kada će sredstva biti mnogo veća. Srećan sam što sam ovde sa jednim od korisnika koji kaže da proces prijavljivanja nije bio komplikovan i da je moguće dobiti sredstva“, kaže Ozilins.

On je podsetio i da je apsorbcija sredstava u Srbiji najlošija u regionu, i da je zbog toga 75 miliona evra nije uloženo u unapređenje poljoprivrede, nego se vratilo u EU budžet.

Zoran Grozdanić iz Šida i njegova kompanija Green Group, Fresh and Frozen iskoristili su pomoć EU da unaprede proizvodnju voća i zamrzavanja. Kaže da proces nije bio komplikovan, da je važno poštovati proceduru, a da je do poljoprivrednika da razviju biznis plan jer najbolje znaju šta im treba za poslovanje.

„Kada smo videli da profit opada u primarnoj proizvodnji, mi smo odlučli da diversifikujemo proizvodnju i da uđemo u takozvani smrznuti program. Konkurisali smo za liniju za preradu višnje i duboko smrzavanje u protočnom tunelu, i to smo ostvarili. Posle toga nas je zadesila superćeliska oluja, koja nam je uništila preko 80 posto zasada, iako smo imali mreže. Nama je ovo bio spas“, navodi Grozdanić.

Napominje i da je od nadležnih dobio pomoć, uz poruku da je zajednički cilj da se investicije realizuju, a ne da se traže nečije greške. Prošle nedelje su me posetili potencijalni kupci iz Nemačke i bili su vrlo zadovoljni kvalitetom proizvoda, što pokazuje koliko je savremena oprema važna, napominje Grozdanić.

Nataša Panić iz Uprave za agrarna plaćanja napominje da primer Green Group, Fresh and Frozen pokazuje kako ulaganje kroz IPARD može poljoprivrednike da pripremi i za velike izazove, pošto je Grozdanić pretrpeo veliku materijalnu štetu posle nevremena, ali je bio u stanju da nastavi sa poslovanjem.

„IPARD može da vas stavi na stabilne noge, gde postajete samostalni i nezavisne od mnogo nepoznatih faktora od kojih ste do sada zavisili. Moj apel je da se prijavljujete za IPARD javne pozive, on nije nedostižan, vrlo je dostižan i realan. Neka i on bude deo vašeg poslovnog života i poslovnih uspeha“, kaže Panić.

Ona je pozvala zainteresovane da stupe u kontakt sa UAP-om, a da se kalendar poziva objavljuje početkom godine, kako bi zainteresovani mogli da planiraju svoje poslovanje.