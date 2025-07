Organizacije okupljene u Koaliciji za slobodu medija[1] objavljuju poziv za dodelu finansijske podrške (malih grantova) lokalnim medijima na celoj teritoriji Republike Srbije.

Poziv je otvoren u okviru tekućeg projekta pod nazivom „Medijska strategija po meri građana /2026-2031/“, koji finansira Evropska unija[2] i čije su aktivnosti u delu podrške lokalnim medijima usmerene na jačanje kapaciteta lokalnih medija u svrhu unapređenja medijske produkcije u okviru dve ključne tematske oblasti:

javno finansiranje lokalnih medija kroz konkurse za sufinansiranje projekata i finansiranje lokalnih medija iz drugih javnih izvora (reklame, javni tenderi itd.) bezbednost novinara, i posebno novinarki lokalnih medija.

Preuzmite detaljan tekst poziva.

OBAVEZNE AKTIVNOSTI ODABRANIH MEDIJA – DOBITNIKA FINANSIJSKE PODRŠKE:

Učešće predstavnika/ca medija na tematskim radionicama

Učesnici/e (obavezno novinari/ke) iz svakog medija pohađaće dve jednodnevne radionice – jednu na temu finansiranja lokalnih medija iz javnih izvora, i drugu na temu bezbednosti novinara i posebno novinarki lokalnih medija.

Izrada i objavljivanje analitičkih priča sa multimedijalnim elementima

Svaki medij je tokom projekta obavezan da objavi 5 (originalnih) analitičkih priča na obe teme poziva / radionica (ne vesti ili izveštaje o dnevnim događajima ili slične kraće forme), koje će sadržavati multimedijalne elemente kako bi bile što prijemčivije publici i atraktivnije za promociju na društvenim mrežama.

na obe teme poziva / radionica (ne vesti ili izveštaje o dnevnim događajima ili slične kraće forme), koje će sadržavati multimedijalne elemente kako bi bile što prijemčivije publici i atraktivnije za promociju na društvenim mrežama. U fazi izrade priča svakom odabranom mediju biće dostupno mentorstvo i konsultacije sa stručnjacima na dve ključne teme poziva / radionica, kao i novinarska podrška u fazi nacrta priča.

Mini-kampanje za podizanje svesti koje uključuju promociju analitičkih priča

Svaki medij će sprovesti kampanje na društvenim mrežama kojima će podizati svest javnosti u svojim lokalnim sredinama o pitanjima u fokusu projekta. Osim promocija priča proizvedenih u okviru ovog projekta, kampanje će sadržavati i dodatne originalne objave.

VREMENSKI OKVIR AKTIVNOSTI

Očekivani početak projektnih aktivnosti za sve odabrane medije je 1. septembar 2025. godine.

Podržani projekti ne smeju da traju kraće od 8 meseci, niti duže od 12 meseci od očekivanog datuma početka projektnih aktivnosti.

RASPODELA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Ukupna raspoloživa sredstva za finansijsku podršku iznose 80.000,00 EUR i biće raspodeljena na 20 odabranih lokalnih medija. Dakle, iznos finansijske podrške po pojedinačnom mediju je tačno 4.000,00 EUR, što treba imati na umu pri budžetiranju.

OPŠTI USLOVI KOJE APLIKANTI MORAJU DA ISPUNE

Predviđeno je da zvanični aplikant bude osnivač/izdavač medija (čiji su podaci potrebni u prijavnom formularu i s kojim se potpisuje ugovor o donaciji). Iako je formalni korisnik granta, osnivač/izdavač medija mora da imenuje svoj medij, obavezno registrovan, kao entitet odgovoran za sprovođenje projekta u saradnji sa davaocima granta.

Partnerstva nisu predviđena u okviru ovog poziva.

NAČIN PRIJAVE

Aplikant je u obavezi da se informiše o pozivu uvidom u detaljan tekst poziva.

Aplikant je u obavezi da dostavi sledeću dokumentaciju:

Popunjen obrazac / upitnik (Word dokument)

Popunjen obrazac za budžet (sa narativnim objašnjenima pojedinih stavki)

Skeniranu kopiju registracionog dokumenta aplikanta iz Agencije za privredne registre

Skeniranu kopiju registracionog dokumenta medija iz Registra medija

Finansijske izveštaje za 2023. i 2024. godinu.

Obavezna dokumentacija za prijavu mora biti podneta u elektronskom formatu (Word i PDF) na adresu program@nuns.rs sa naslovom mejla: Naziv medija_Program podrške ‘’Po meri građana“.

Rok za podnošenje popunjenih obrazaca i dokumentacije je 04. avgust 2025. do 23:59 CET.

Pitanja u vezi sa pozivom mogu se poslati zaključno sa 18. julom 2025. godine na email adrese navedene u detaljnom tekstu poziva.

KRITERIJUMI ZA ODABIR PROJEKTNIH PREDLOGA

Nakon konstatovanih ispunjenih administrativnih kriterijuma, bodovaće se ispunjenost kvalitativnih kriterijuma:

1) Kapacitet za sprovođenje donatorskih projekata,

2) Posvećenost etičkim standardima u izveštavanju i istorija izveštavanja o temama u vezi sa slobodom izražavanja,

3) Opravdanost predloženog budžeta.

[1] Sedam raznovrsnih organizacija posvećenih razvoju medija i novinarstva, i odbrani slobode medija i izražavanja: Asocijacija medija, Lokal pres, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija onlajn medija, Slavko Ćuruvija fondacija, i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“.

[2] Projekat čiji je naziv na engleskom Media Strategy Suited to the Citizens /2026-2031/ sprovodi se od 1. marta 2025. do 29. februara 2027. godine, prema budžetskoj liniji BGUE-B2024-15.020101.01 i referentnom broju EuropeAid/180725/DD/ACT/RS.

Izvor naslovne fotografije – Midjourney