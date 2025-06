„Gradske bašte su važne jer su to zapravo mesta na kojima ljudi dele ne samo znanje i iskustvo, već dele i određenu kulturu. One mogu da budu hobi, ali mogu da budu i mali biznisi. Neka poslednja istraživanja sa Univerziteta u Brajtonu u Engleskoj pokazuju da jedna uložena funta u ovakve bašte na kraju donese četiri do pet funti u povrću i u voću“ reči su kojima Sabina Kerić iz eko-socijalnog preduzeća Ekonaut govori o razlozima i argumentima u korist građanskog uključivanja u razvoj mikro-zelenih površina.

Primena kružnih rešenja u životnom okruženju primer je na koji se način odgovorno možemo ophoditi prema zajedničkim prostorima i tema razgovora kojim smo u Nišu otvorili ovogodišnju EU Zelenu nedelju.

Zelena Ambasada u Beogradu – primer je takve dobre prakse. Ambasada Francuske u Beogradu predstavila je koncept održivosti kroz studiju slučaja sopstvene bašte površine 2.200 m², koja se koristi za svečane prijeme i kao prostor za odmor zaposlenih. Fani Granšamp, koordinatorka projekta Zelena ambasada i službenica za finansije u Francuskoj ambasadi i Maruan Erami, pripravnik u Francuskoj ambasadi u Srbiji, angažovan na projektima Zelene ambasade, predstavili su nam kako je sa relativno malo finansijskog ulaganja moguće integrisati zelena održiva rešenja u rad jedne institucije.

Kroz projekat Zelene ambasade, zaposleni u Ambasadi Francuske u Beogradu instalirali su sistem za navodnjavanje kap po kap, sistem za sakupljanje kišnice, četiri kontejnera za kompost i ekološke pristupe upravljanja prostorom. Dodamo li tome i projekat urbanog pčelarstva koje ova ambasada neguje, jasno je da se radi o izuzetno važnom činiocu u stvaranju održivog ekosistema u ovom delu Beograda.

Inicijative organizacije Ekonaut iz Beograda koje nam je predstavila Sabina Kerić pokazuju da su ovakve inicijative već sada prisutne širom Beograda. Predstavljeni su projekti kao što su: „Baštalište“ u Slancima, „Niklo kao ja“ – platforma za ekološko obrazovanje, i „Mali zeleni prsti“ – program za decu.

Ekonaut je rganizacija koja promoviše održivo korišćenje urbanih prostora kroz formiranje gradskih bašti, edukativnih zelenih učionica i inkluzivne aktivnosti za decu i zajednice, a kao važan princip u realizaciji svojih ciljeva naglašava neophodnost partnerskog pristupa u gradskom planiranju i korišćenju javnih prostora, koji uključuju građane, obrazovne ustanove i privatni sektor.

Gradovi su prepoznati kao ključni akteri u borbi protiv klimatskih promena kroz lokalne inicijative ozelenjavanja, obrazovanja i društvene inkluzije.

Ovaj događaj održan je u okviru Evropske zelene nedelje / EU Green Week 2025, koja se ove godine održava pod sloganom „Cirkularna rešenja za konkurentnu Evropu“, a koji je organizovala Evropska kuća Niš u saradnji sa Francuskim institutom i Ambasadom Francuske u Beogradu.