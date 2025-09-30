Septembar se polako bliži kraju, što znači samo jedno – akademska godina je u fokusu, i to važi i u Evropskoj kući!

Evropska kuća imala je čast da ugosti studente i profesore kampusa Koledža Evrope u Tirani, koji nudi master programe u poljima evropske transformacije i integracije – Evropska unija i Jugoistočna Evropa.

Ova poseta predstavlja obavezni deo studijskog putovanja, gde su studenti imali priliku da se upoznaju sa strukturom Delegacije EU u Srbiji, kao i da se upoznaju sa bivšim studentima ovog programa, koji danas rade u toj istoj delegaciji.

Pored upoznavanja, studenti su imali prilike da sa alumnistima pričaju o trenutnim geopolitičkim situacijama, ekonomiji, i međunarodnim odnosima.

Takođe, tokom dana zainteresovani studenti sa srpskih fakulteta mogli su da prisustvuju info sesiji o ovom prestižnom programu u Evropskoj kući. Tokom sesije imali su priliku da se upoznaju sa osnovnim informacijama o programu, uslovima za apliciranje, kao i da čuju iskustva iz prve ruke od trenutnih studenata sa kampusa u Tirani. Info sesiju je održao profesor Đentijan Elezi, dok su trenutni studenti Jovan Vučković i Dragana Vučković pričao o svojim iskustvima.

„Bilo mi je izuzetno zanimljivo, da čujem njihova viđenja Evropske unije, Srbije, toga šta možemo postići zajedno, ali takođe i koje prepreke oni prepoznaju u ovom trenutku, i takođe u širem političkom kontekstu i u vezi sa pozadinom veoma dinamične političke situacije u Srbiji“, rekao je Manuel Munteanu, šef odeljenja za štampu i informisanje i alumnista Koledža Evropa.