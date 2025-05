Pozivamo vas na konferenciju za medije Kaje Kalas, visoke predstavnice EU za spoljnu i bezbednosnu politiku i potpredsednice Evropske komisije, koja će boraviti u zvaničnoj poseti Beogradu. Konferencija će se održati u četvrtak, 22. maja 2025. u hotelu Crowne Plaza, Vladimira Popovića 10, od 13.15 do 13.45 časova. Konferencija će biti održana na engleskom jeziku, uz obezbeđen simultani prevod na srpski.

Molimo vas da prijavite vaše prisustvo do srede, 21. maja, najkasnije do 19 časova, na email adresu DELEGATION-SERBIA-INFO@eeas.europa.eu i dođete na mesto održavanja konferencije najkasnije do 13 časova, u četvrtak 22. maja 2025. Prethodna akreditacija je obavezna.

Direktan prenos konferencije je takođe moguće pratiti i putem EBS portala.