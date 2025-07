„Hajde da menjamo Evropu, ne samo po pitanju njene energetske budućnosti, već po pitanju nade koju ona nosi“ reči su koje su se mogle čuti u okviru završnog događaja Nacionalne konferencije Evropskog parlamenta mladih Srbije održanog u Nišu. Kod učesnica i učesnika ovog događaja, ove reči nisu povod za slaganje ili neslaganje, već poziv na otvorenu debatu i promišljanje budućnosti Evrope kroz dijalog i argumentaciju.

Njih sto šezdeset iz više od dvadeset evropskih zemalja okupilo se kako bi kroz simulaciju rada Evropskog parlamenta diskutovali o ključnim temama za budućnost Evrope, razvijali veštine i učili jedni od drugih. Kroz višednevne aktivnosti – od tim bildinga i rada u odborima, do multikulturnih programa i završne plenarne sednice – mladi su se bavili pitanjima proširenja EU, digitalne i zelene tranzicije, vladavine prava i društvenih izazova. Ova iskustva, kako poručuju organizatori, imaju za cilj ne samo sticanje znanja o EU institucijama, već i osnaživanje budućih aktera evropskih promena.

U ime Delegacije Evropske unije u Srbiji, ovom impozantnom skupu mladosti i znanja, obratio se Manuel Munteanu, šefa za informisanje, komunikaciju i medije u Delegaciji Evropske unije u Srbiji.

„Istinski me inspiriše to što vas je ovde jutros toliko mnogo – mnogo mladih, posvećenih ljudi iz Srbije, sa Zapadnog Balkana i iz cele Evrope – ujedinjenih zajedničkim interesovanjem da oblikuju našu zajedničku evropsku budućnost. Evropska unija je oduvek prepoznavala važnost mladih kao pokretača pozitivnih promena. Zato je osnaživanje mladih u samom srcu politika EU prema mladima” poručio je Munteanu. On je podsetio na brojne EU programe podrške mladima – poput Erasmus+ EU4Youth i Evropske inicijative za solidarnost – i naglasio da nijedna mlada osoba ne bi trebalo da bude izostavljena iz procesa evropskih integracija.

Kako bi mladi parlamentarci, među kojima bez sumnje ima i onih koji će biti donosioci odluka budućnosti Evrope, na najbolji način stekli uvid u institucije i funkcionisanje Evropske unije, Munteanu je održao edukativnu prezentaciju o institucijama i politikama EU, koja je mladima približila i konkretne načine na koje mogu da se uključe u njene programe i inicijative. U duhu parlamentarizma i strasti koju pokazuju prema znanju, mlade učesnice i učesnici su uzvratili serijom pitanja i aktivnom diskusijom.

U tom duhu, govoreći na završnom događaju u okviru Konferencije, Munteanu je poslao reči podrške.

„Ohrabrujem vas da ostanete radoznali i kritični, da postavljate pitanja i da dovodite u pitanje sve – pa i nas koji vam se obraćamo – sa otvorenim umom i empatijom, negujući toleranciju i boreći se za ono što je ispravno. Branite istinu, pravičnost i ljudsko dostojanstvo. To nisu samo evropske vrednosti – to su univerzalne vrednosti“ naglasio je.

Konferencija u Nišu deo je šireg godišnjeg programa Evropskog parlamenta mladih Srbije, koji uključuje regionalne sesije u Novom Pazaru, Subotici, Beogradu i drugim gradovima. Kroz simulaciju rada evropskih institucija, učesnici razvijaju veštine kritičkog mišljenja, javnog nastupa i interkulturnog dijaloga.