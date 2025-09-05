Kvalitetno obrazovanje je temelj svakog demokratskog društva, u kome su i deca i mladi ravnopravni članovi društva. Obrazovanje je ne samo pravo po sebi, već i uslov za ostvarivanje drugih ljudskih prava, saglasni su učesnici konferencije organizovane povodom kraja projekta „Panel mladih – mladi za ravnopravnost“, koji je sproveden tokom protekle godine uz podršku Erasmus+ programa Evropske unije.

Projekat je obuhvatio razvoj znanja i veština potrebnih za prepoznavanje i reagovanje na diskriminaciju, kao i formiranje mreže vršnjačkih edukatora koji nastavljaju da deluju u svojim lokalnim zajednicama. Posebne obuke obuhvatile su teme diskriminacije, javnog nastupa i rodne ravnopravnosti, a na njima je učestvovalo više od 100 učenika iz pet škola u Srbiji.

Obrazovanje je mnogo više nego učenje o onome što su već potvrđena znanja, rekla je na otvaranju konferencije Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti. Obrazovanje je kritičko mišljenje, kao i kreativno razvijanje vizije u kakvom društvu želimo da živimo. O ljudskim pravima se uči, ali ljudska prava se i osećaju i žive. Važno je da obrazovanje bude siguran prostor za takvo usvajanje ljudskih prava – kroz misao, saosećanje i delanje. Isto tako, obrazovanje je put ka smanjenju rastućih nejednakosti i ne sme biti privilegija bogatih, istakla je Janković.

Tom prilikom, ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat rekao je da se za njega vrednost projekta „Panel mladih – mladi za ravnopravnost“ ogleda u uspostavljanju održive mreže vršnjačkih edukatora, koja podstiče empatiju, znanje i dugoročnu posvećenost borbi protiv diskriminacije. EU će nastaviti da podržava kvalitetno obrazovanje u Srbiji i osnaživanje mladih ljudi, na dobrobit celog društva i sa vizijom Srbije kao buduće članice EU.

Posebnu vrednost ovom projektu dao je i još jedan vid sveobuhvatne saradnje sa institucijama iz susednih država sa kojima je institucija Poverenika razvila program edukacije za decu i mlade uzrasta od 12 do 18 godina. Značajan doprinos tom procesu pružila je Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, sa svojim timom. O važnosti obrazovanja u savremenom društvu danas je govorila i Samra Filipović Hadžiabdić, direktorka Agencije za ravnopravnost spolova BiH.

O važnosti ovakvih programa govorili su Sofija Dukić, zamenica upraviteljke Fondacije Tempus, vršnjački edukatori, dok su učesnici panela „Sinergija za ravnopravnost“ bili i Vasilije Milnović, rukovodilac Centra za nauku Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“, Gordana Medić Simić, profesorka filozofije u Gimnaziji „Patrijarh Pavle“ iz Beograda, i Darko Dimitrijević, direktor OŠ „Olga Milošević“ iz Smederevske Palanke.