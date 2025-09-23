Šta je to mobilnost? Da li deca u Holandiji voze trotinete i zašto Amsterdam ima više biciklova nego stanovnika? Zašto je važno da se borimo protiv klimatskih promena?

Sve ovo bila su pitanja na Školskom času urbane mobilnosti, koji je održan u Evropskoj kući. 60 učenika drugog razreda osnovne škole Drinka Pavlović iz Beograda bili su na školskom dvočasu, koji je bio posvećen istoriji urbane mobilnosti – od njenih prvih ideja do savremenih rešenja. Kroz kreativan i interaktivan pristup, deca su naučila nešto novo o alternativnim vidovima prevoza i otkrila kako njihovim češćim korišćenjem mogu direktno doprineti borbi protiv klimatskih promena i zaštiti životne sredine.

Zašto je važno čuvati životnu sredinu i kako životna sredina utiče na klimatske promene, neke su od ključnih tema modernog doba i izazovi za sadašnjost i budućnost. Evropska kuća u saradnji sa osnovnim školama, edukuje naše najmlađe jer su upravo oni – pokretači promena. Zato roditelji i đaci mogu uskoro da očekuju još događaja na ovu važnu temu.

Događaj je organizovan u okviru Evropske nedelje mobilnosti i u saradnji sa projektom Puls Evrope -Medijske posete Evropi, koji je izvor priča na izložbi „Evropski šampioni mobilnosti“.

Ovim događajem završena je ovogodišnja Evropska nedelja mobilnosti u Srbiji, manifestacija koja je postala tradicija i svake godine okuplja sve veći broj učesnika. Tokom 2025, 21 opština i grad učestvovalo je u akcijama kao što su „Dan bez automobila“, vožnje bicikala i trotineta, kao i promocija pametnih vidova transporta koji minimalno utiču na životnu sredinu. Na globalnom nivou, kampanji se pridružilo 2.492 gradova i opština iz 46 zemalja.

Evropske kuće u Beogradu i Nišu organizovale su bogat program: interaktivni poligon za vežbanje i učenje biciklističkih veština, virtuelne vožnje kroz evropske gradove, razgovore sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji, Andreasom fon Bekeratom, i Ivanom Stevićem, olimpijskim biciklistom, kao i izložbe, edukativne radionice o održivoj mobilnosti i bezbednosti u saobraćaju, diskusije i prezentacije.

Više od 10.000 učesnika – biciklista, đaka, nastavnika, prolaznika i svih zainteresovanih građana – tokom proteklih pet godina direktno se priključilo aktivnostima u okviru Evropske nedelje mobilnosti, uz podršku EU u Srbiji i partnera. Učesnici su imali priliku da doprinesu zdravijoj i čistijoj životnoj sredini, da čuju i vide primere iz evropskih zemalja, ponude sopstvene ideje i razmene iskustva sa drugima. Značajan deo kampanje čini promovisanje unapređenja lokalne infrastrukture u cilju podizanja nivoa bezbednosti i stvaranja boljih uslova za saobraćaj, sa posebnim fokusom na pešake, bicikliste i javni prevoz.

Ovogodišnja Evropska nedelja mobilnosti u Srbiji ističe evropske inicijative za zelen i inkluzivan transport, uključujući Evropski socijalni klimatski fond i inicijativu „Pulse of Europe“. Od svog osnivanja 2002. godine, Evropska nedelja mobilnosti pomogla je hiljadama gradova širom Evrope i sveta da podignu svest o održivoj mobilnosti i podstakne promene ponašanja ka hodanju, biciklizmu i korišćenju javnog prevoza.