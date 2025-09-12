Ceremonija dodele nagrade „Ekoopština“ održaće se u četvrtak, 18. septembra. Inicijativa, pokrenuta 2022. godine, podržava inovativne lokalne projekte u oblasti održivih gradova i zaštite životne sredine i promoviše razmenu najboljih praksi i stručnih znanja između Francuske i Srbije.

Ovogodišnja, četvrta po redu, dodela nagradiće 10 pobednika (8 opština i 2 škole) u različitim kategorijama: upravljanje vodama, upravljanje otpadom, energetska efikasnost, održiva mobilnost i zelene škole. Pobedničke opštine imaće priliku da učestvuju u studijskoj poseti Francuskoj, dok će škole dobiti sportsku opremu.

Evropska nedelja mobilnosti je vodeća kampanja EU za podizanje svesti o održivoj urbanoj mobilnosti, pokrenuta 2002. godine. Cilj joj je da inspiriše lokalne vlasti širom Evrope da uvedu i promovišu održive načine kretanja – hodanje, vožnju bicikla i korišćenje javnog prevoza – i da ih učini dostupnim svima. Ove godine u kampanji učestvuje više od 1.300 gradova i opština iz 39 zemalja, uključujući 15 gradova i opština u Srbiji. Tema „Mobilnost za sve“ naglašava pristupačne, bezbedne i inkluzivne opcije prevoza za sve građane.

Arhivska fotografija