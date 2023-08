Komarci vam dosađuju celog leta; želite da uživate u pogledu na cveće koje ste brižljivo odnegovali, a sada ga napadaju biljne vaši. Ne možete da se rešite dosadnih mrava, koji uvek nađu put do kuhinje – za sve ove, ali i druge probleme, kompanija „Ekosan“ iz Leštana, na obodu Beograda, razvila je seriju biocidnih proizvoda.

U pitanju je prvo registrovano privatno preduzeće u bivšoj Jugoslaviji u oblasti sanitarne zaštite i proizvodnje ekoloških proizvoda za zaštitu od štetnih organizama, a da nisu izgubili iz vida važnost ekologije ni tokom prethodnih trideset godina, govori činjenica da za proizvodnju energije koriste solarne panele.

„Dobar deo našeg uspeha, na našem i stranom tržištu je proistekao iz toga što smo pogotovo u poslednjih par godina imali pomoć i države i Evropske unije. Izvozimo čak u Evropsku uniju – za one koji ne znaju, to je fantastičan uspeh“, izjavio je mr Zoran Dunđerski, vlasnik „Ekosana“.

„Ekosan“ je solarne panele nabavio uz finansijsku pomoć Evropske unije, a takođe su ostvarili bespovratnu pomoć kroz Inovacioni fond, koji EU takođe podržava. Ambasador Evropske unije u Srbiji, Emanuele Žiofre, danas je posetio ovo preduzeće, u društvu ministra Siniše Malog, Katarine Obradović Jovanović – pomoćnice ministra ekonomije, kao i Nikole Jankovića iz Razvojne agencije Srbije (RAS).

Ovom prilikom su najavili i novi poziv dostupan malim i srednjim preduzećima, čime se nastavlja dugogodišnji niz podrške EU u ovoj oblasti u saradnji sa Ministarstvom privrede. Samo tokom protekle godine, uz pomoć Evropske unije, finansijsku pomoć je dobilo 716 kompanija u Srbiji. Ukupna bespovratna pomoć iznosi 1,4 milijarde dinara, namenjena je mikro i malim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama, a ostvaruje se kroz projekat „Srbija i EU – oprema za privredu“.

Javnim pozivom koji je danas raspisan obezbeđeno je da privredni subjekti dobiju bespovratno 25 odsto neto vrednosti opreme koju nabavljaju, odnosno maksimalno pet miliona dinara.

Ne samo kroz ovaj program, već i kroz mnoge druge inicijative, EU je izdvojila preko 250 miliona evra, kako bi Srbija bila konkurentnija, i da bi srpska preduzeća dobila podsticaj sredstvima, kreditima i kreditnim garancijama, rekao je ambasador Žiofre.

„Ulaganja u modernizaciju opreme, pored inovacija i brige za zaštitu životne sredine, ključ su uspeha i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, što pokazuje i primer preduzeća „Ekosan“. Nedavno najavljeni plan rasta za Zapadni Balkan pružiće Srbiji dodatne mogućnosti za jačanje integracije u jedinstveno evropsko tržište. Srpska mala i srednja preduzeća moraju biti spremna da to dobro iskoriste, i ovaj program je sjajna prilika za to.“, izjavio je Žiofre tokom posete „Ekosanu“.

Ministar Mali je kazao da je danas raspisani konkurs za podršku mikro i malim preduzećima i preduzetnicima za nabavku opreme po izuzetno povoljnim uslovima i da je on kombinacija povoljnih kredita i bespovratnih sredstava države i da se realizuje se u cilju podrške investicijama i podsticaju bržem privrednom razvoju.

„Izuzetno su povoljni i kvalitetni uslovi za nabavku opreme za one koji to žele, jer do 25 odsto investicije neke opreme ili mašine su bespovratna sredstva i to daje država Srbija uz podršku EU, 70 odsto sredstava je kredit banke ili lizing kuće, a samo pet odsto su sopstvena sredstva“, objasnio je Mali.

Mali je dodao da je Srbija na evropskom putu i zahvalio EU na pomoći srpskoj privredi i privrednicima.

Projekat „Srbija i EU – oprema za MSP“ sprovode Ministarstvo privrede i Razvojna agencija, a podržava ga EU kroz IPA fondove. Ukupan budžet projekta je 27 miliona evra, nacionalni doprinos 16 miliona evra (1,9 milijardi dinara) i sredstva IPA 11 miliona evra (10 miliona za proširenje nacionalnog programa za nabavku opreme i milion za tehničku pomoć). Dodatnih 900.000 evra obezbedila Vlada Srbije u 2023.