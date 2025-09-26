Pod sloganom „Jezici otvaraju srce i um“, u Srbiji se obeležava Evropski dan jezika. Tradicionalno, događaj je namenjen deci uzrasta između 12 i 18 godina i ima za cilj da podstakne na učenje stranih jezika, kao i da svim posetiocima približi raznolikost Evrope. U događaju učestvuje 27 zemalja i organizacija, a učenici imaju priliku da se sa 22 jezika upoznaju na interaktivan način.

Ovogodišnju jubilarnu 25. manifestaciju organizovala je mreža EUNIC (Nacionalni instituti za kulturu Evropske unije) Srbija u saradnji sa Savetom Evrope, Delegacijom Evropske unije u Srbiji i Ministarstvom za evropske integracije Republike Srbije. Na inicijativu EUNIC-a, osmišljena je i veb platforma Evropski dan jezika putem koje se škole širom Srbije mogu pridružiti obeležavanju ovog dana.

„Za Evropsku uniju, ovaj dan je posvećen negovanju razumevanja, poštovanja i osećaja pripadnosti zajedničkom evropskom projektu. Naš moto „Ujedinjeni u različitosti“ najbolje se ogleda kroz jezike, jer nam oni pokazuju kako nas raznolikost ne razdvaja, već obogaćuje. Veliko mi je zadovoljstvo da poželim dobrodošlicu ovolikom broju učenika, a posebno me raduje inkluzivnost ovogodišnjeg programa, sa časovima romskog i znakovnog jezika, jer na taj način pokazujemo da je svaki jezik važan i da je svaki glas važan“, istakla je uvodnom obraćanju u Evropskoj kući u Beogradu Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Manifestacija je obeležena na pet lokacija u centru Beograda. U Evropskoj kući učenici su se upoznali sa različitim državama i jezicima, dok su Francuskom institutu u Srbiji, Gete Institutu, Institutu Servantes i Odeljenju za kulturu Mađarske ambasade – Collegium Hungaricum, imali priliku da pohađaju mini časove jezika i tako se oprobaju u učenju jednog ili više jezika. Učenici su na početku manifestacije dobili „jezički pasoš“, a kroz rešavanje igara i kvizova za različitim stolovima, mogli su da sakupe pečate u svojim pasošima i osvoje nagrade u tombolama koje obezbeđuju različiti kulturni instituti i ambasade.

„Jezici nisu samo sredstvo komunikacije, oni su mostovi između ljudi, čuvari identiteta i izvori međusobnog razumevanja. Svaki jezik u sebi nosi priče, tradicije i vrednosti koje obogaćuju naše zajedničko evropsko nasleđe“, kazao je Janoš Babić, šef Misije Saveta Evrope u Beogradu i istakao da je Evropa dom za više od 200 jezika, uključujući i bogatstvo regionalnih i manjinski jezika.

„U kontekstu evropskih integracija, višejezičnost dobija sve veći značaj. Znanje jezika otvara vrata obrazovanju, mobilnosti, ekonomskim i kulturnim razmenama, ali i dubljem međusobnom razumevanju. Upravo zato promovisanje i negovanje jezika nije samo pitanje kulture, to je i istinsko pitanje dubljih evropskih integracija“, istakao je Miroslav Gačević, pomoćnik ministra za evropske integracije .

Lusi Orbok, direktorka Češkog Centra u Beogradu i predsednica EUNIC Srbija mreže istakla je da je ova manifestacija najveći događaj za članice EUNIC klastera u Srbiji. „Ove godine prisustvuje mu skoro 1.000 učenika, pa je s Gete Institutom razvijena digitalna platforma Evropski dan jezika kao alatka koja će biti na raspolaganju nastavnicima širom Srbije“, kazala je Orbok.

Ovogodišnji učesnici svečanosti su Savet Evrope – Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, Delegacija Evropske unije u Srbiji, Evropska kuća, Collegium Hungaricum, Češki centar, Gete Institut, Institut Servantes, Francuski institut, Italijanski institut za kulturu, Ambasada Albanije, Ambasada Belgije, Ambasada Danske, Ambasada Finske i Srpsko-finsko društvo “Seura”, Ambasada Holandije, Ambasada Poljske, Ambasada Portugala, Ambasada Rumunije, Ambasada Slovačke, Ambasada Slovenije, Ambasada Švedske, Ambasada Ukrajine, Evropski romski institut za umetnost i kulturu (ERIAC) i Fondacija za obrazovanje Roma, Helenska fondacija za knjigu i kulturu, Ministarstvo za evropske integracije, Austrijski kulturni forum, Gradska organizacija gluvih Beograda, Institut Junus Emre i katedra za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu.

Obeležavanju Evropskog dana jezika priključio se i Kulturni centar Kruševac izložbom dečjih radova, kolaža i postavki na temu evropskih jezika koji se uče u školama u Srbiji, a đaci su na radionicama savladavali prve korake u učenju novog jezika. Pored kviza za decu, učesnici su imali priliku da pogledaju animirani film Ikarus (Luksemburg, Francuska, Belgija, 2022) iz selekcije Festivala evropskog filma, kao i francuski igrani film Gospodin Blejk (2024). U manifestaciji je učestvovalo pet osnovnih škola Gimnazija iz Kruševca, kao i osnovne škole iz Brusa i Varvarina.

Evropski dan jezika (EDJ) proslavlja se u saradnji sa Evropskom komisijom, na predlog Saveta Evrope. Prvi put je obeležen 2001. godine, tokom Evropske godine jezika. Na kraju te kampanje, Odbor ministara Saveta Evrope odlučio je da EDJ bude godišnji događaj, koji se obeležava svakog 26. septembra. Danas je to dan u kome svake godine milioni ljudi u zemljama članicama Saveta Evrope organizuju ili učestvuju u aktivnostima kojima se promoviše jezička raznovrsnost i učenje drugih jezika.