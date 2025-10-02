Predstavnici Vlade Srbije i Evropske unije održali su 2. oktobra prvi sastanak Odbora za praćenje Instrumenta za reforme i rast, ključnog elementa Plana rasta za Zapadni Balkan.

Odbor je formiran kako bi pratio sprovođenje ključnih reformi i ispunjavanje ciljeva definisanih Reformskom agendom Srbije, koja obuhvata reforme u oblasti privrede, digitalizacije, zelene tranzicije, obrazovanja i vladavine prava.

Sastankom su zajednički predsedavali ministar za evropske integracije Nemanja Starović i Jirži Plesiti, šef jedinice zadužene za Srbiju u Direktoratu za proširenje unutar Evropske komisije, a učestvovao je i Andreas fon Bekerat, ambasador Evropske unije u Srbiji, kao i predstavnici institucija Vlade Srbije, predstavnici Evropske komisije, država članica Evropske unije, međunarodnih organizacija i finansijskih institucija, kao i predstavnici civilnog društva okupljeni u Nacionalnom konventu za EU (NKEU).

„Reformska agenda nije samo tehnički proces već instrument za jačanje demokratije i vladavine prava, zaštitu medijskih sloboda, bolje javne usluge, nova radna mesta i bolji standard života za sve građane Srbije. To je suština Reformske agende i Plana rasta i obećanje koje Srbija daje svojim građanima na putu ka Evropskoj uniji“, istakao je tokom sastanka Jirži Plesiti, šef jedinice zadužene za Srbiju u Direktoratu za proširenje unutar Evropske komisije.

Kako je naveo, „Evropska unija će nastaviti da podržava Srbiju na ovom putu, zajedno sa državama članicama, međunarodnim finansijskim institucijama i civilnim društvom, jer samo zajedničkim radom možemo obezbediti transparentnost i stvarne promene“.

Ministar Nemanja Starović je izjavio da Plan rasta za Zapadni Balkan i sprovođenje Reformske agende Republike Srbije predstavljaju priliku da se, kroz modernizaciju države i društva, jačanje pravne sigurnosti i privlačenje investicija, ubrza proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

„Vlada Srbije posvećena je pristupanju EU, kao svom strateškom spoljnopolitičkom cilju. Sprovođenje aktivnosti predviđanih Reformskom agendom jedan je od načina na koji nastojimo da ubrzamo proces evropske integracije i da na taj način građanima omogućimo konkretne koristi što pre“, naglasio je ministar.

Ministar je zahvalio Evropskoj uniji, koja je u okviru Instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan za podršku reformama u Srbiji, izdvojila ukupno 1,58 milijardi evra u periodu od 2024. do 2027. godine. Ova sredstva predstavljaju početak realizacije ukupne finansijske podrške koju Evropska unija namenjuje Srbiji u okviru Plana rasta, sa ciljem podsticanja ekonomskog razvoja i bolje integracije regiona u Jedinstveno evropsko tržište.

Predstavnici NKEU naglasili su da njihovo učešće u Odboru obezbeđuje transparentnost u sprovođenju Reformske agende i adekvatnu komunikaciju sa građanima, štiteći njihovo pravo da znaju kako se koriste sredstva namenjena Srbiji.

Civilno društvo je podvuklo da je cilj Reformske agende da podrži demokratsko upravljanje, vladavinu prava i održivi socio-ekonomski razvoj, i insistiralo da se reforme u potpunosti i verno sprovode, uz blagovremeno informisanje javnosti o napretku i izazovima.

Učesnici sastanka razmatrali su dosadašnji napredak i naredne korake u razvoju privatnog sektora i poslovnog okruženja, zelenoj i digitalnoj tranziciji, ljudskom kapitalu, i osnovnim pravima i vladavini prava.

Novoformirani odbor će takođe pratiti i realizaciju projekata koji će se finansirati iz Instrumenta kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan, koji podržava velike infrastrukturne i razvojne projekte, kao što su modernizacija železnice, energetska efikasnost i zaštita životne sredine.

Odbor ujedno predstavlja i važnu platformu za zajednički rad na transparentnom i efikasnom sprovođenju Reformske agende, odnosno saradnju između institucija Srbije, Evropske komisije, organizacija civilnog društva, država članica EU, međunarodnih finansijskih institucija i drugih aktera.