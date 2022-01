Tridesetoro mladih, proaktivnih ljudi iz šest evropskih zemalja, mnogo različitosti, a ideja ista i jedinstvena – bolje međusobno razumevanje, povezivanje i saradnja. Ovo su najvažnije poruke sa omladinske Erazmus+ razmene na projektu „There is always a way“, u kom su učestvovali mladi iz Italije, Španije, Letonije, Grčke, Severne Makedonije i Srbije.

Tokom boravka u Prilepu u Severnoj Makedoniji, mladi su imali mogućnost da uče i razmenjuju iskustva o izuzetno važnim temama iz različitih oblasti kao što su: kritičko razmišljanje, snalaženje u kriznim situacijama, organizacija vremena i finansijskih resursa, učenje na daljinu, freelancing platforme.

„Razmena znanja, iskustva i nova poznanstva sastavni su deo omladinskih razmena. Mnogo je sličnih problema i dilema sa kojima se mladi ljudi u svetu susreću pa su ovakve aktivnosti sjajna prilika da probiju kulturološke barijere i razviju osećaj zajedništva. Širenje mreže kontakata, usavršavanje jezika doprinose boljem razumevanju međusobnih potreba i pružaju širu sliku o problemima u svetu. Mladi ljudi na ovaj način doprinose rešavanju aktuelnih problema, daju idejna rešenja i predloge, ali i stiču iskustva i nezaboravne životne uspomene“ pojašnjava nam Emilija Stojilković iz organizacije No limit Hub iz Niša, koja je realizovala razmenu u partnerstvu sa Info Frontom iz Prilepa.

Kako dodaje Emilija, ova razmena bila je fokusirana na najaktuelnije teme u svetu – prevazilaženje problema, psihičkih barijera i nesigurnosti u periodu karantina i pandemije.

„Učesnici projekta imali su priliku da razgovaraju na temu unutrašnjih borbi s kojima su se suočavali usled različitih posledica koje je pandemija izazvala. Razmenili su platforme za online učenje i usavršavanje veština, korisne i zanimljive kurseve koji im mogu pomoći u ostvarivanju profesionalnih ambicija. Plesni nastupi, performansi doprineli su atmosferi i prikazali različite talente“, navodi Emilija Stojilković.

Radionice su realizovane u timovima sastavljenim od učesnika iz različitih zemalja koji su zajedno obavjali istraživanja, a potom prezentovali svoje završne istraživačke radove. Za vreme boravka u Severnoj Makedoniji tokom projekta organizovano je Internacionalno veče na kome su učesnici predstavili kulture svojih zemalja, nacionalnu hranu i piće. Organizovan je obilazak Prilepa, njegovih kulturoloških znamenitosti. Kako svedoče učesnici, izražen timski i radni duh, kontakti i mnogo zabave obeležili su ovaj projekat.

„Jedno sjajno petodnevno iskustvo bazirano na multikulturalnosti i prevazilaženju strahova od javnog nastupa i rada u nepoznatom okruženju. Uz mnoštvo radionica na temu perioda u karantinu usled pandemije, uspeli smo da se upoznamo i od 30 stranaca napravimo tim koji funkcioniše“ poručuje Đorđe Dimitrijević, učesnik razmene.

Erazmus+ je najveći obrazovni program Evropske unije. Novi program Erazmus+ za period 2021-2027 ima gotovo dupliran budžet, koji sada iznosi više od 26 milijardi evra, što je veoma značajno jer će omogućiti još veći broj učesnika nego do sada. Program se zasniva na tri stuba – Inkluzivnost i društvena raznolikost, zeleni Erazmus+ i digitalni Erazmus+.

Za implementaciju Erazmus+ u Srbiji zadužena je Fondacija Tempus.