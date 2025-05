Platforma OsnaŽene predstavlja prvi digitalni preduzetnički ekosistem u Srbiji kreiran posebno za žene. Kroz mentorstvo, digitalne alate, edukaciju i povezivanje sa tržištem, projekat je omogućio stotinama žena – kako onima koje tek pokreću biznis, tako i onima koje žele da razvijaju svoje postojeće firme – da dobiju konkretnu podršku, samopouzdanje i priliku da se razvijaju u skladu sa savremenim trendovima.

Upravo ovaj pristup doneo je OsnaŽenama doneo je Evropsku nagradu za promociju preduzetništva u oblasti digitalne transformacije za 2024. godinu. Veliko priznanje, udruženje je proslavilo svečanim događajem u Evropskoj kući, koji je okupio predstavnike diplomatskog kora, finansijskih institucija i brojne uspešne poslovne žene.

Zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva napominje da je platforma „OsnaŽene“ nagradu dobila u veoma oštroj konkurenciji, što govori u prilog značaju i kreativnosti osnivačica i učesnica.

„Ovo je uspeh svih nas koji verujemo u potencijal žena da oblikuju budućnost poslovanja. Podrška ženskom preduzetništvu je zaista jedan od ključnih elemenata napora Evropske unije u izgradnji jače i inkluzivnije privrede. Tokom godina, Unija je usvajala zakone, pokretala inicijative i investirala u programe kako bi pomogla ženama da pokrenu i unaprede svoj biznis. Ali, ono što je najvažnije, slušali smo ono što su žene i mladi preduzetnici govorili da im treba“, kaže Halačeva.

Podršku platformi pružila je i Australija. Ambasador te države u Srbiji Piter Trasvel, koji kaže da je u osnovi platforme moća ideja – kada su im dostupni alati, žene mogu da promene ne samo sebe ili porodicu, već i cele zajednice.

„OsnaŽene pružaju ženama šansu da uđu u digitalnu ekonomiju, da postanu preduzetnice. Bili smo ponosni što smo podržali inicijativu koja se toliko poklapa sa posvećenošću Vlade Australije jednakosti polova i ekonomskom osnaživanju žena. Znamo da je to jedan od najboljih načina da se ubrza održivi razvoj i da se smanji siromaštvo“, smatra ambasador Trasvel.

Osnivačica platforme Dr. Indira Popadić ispričala je svoju poslovnu priču punu izazova, koji su je inspirisali da pomogne ženama da ne ponove greške koje je ona napravila i da dobiju neophodnu podršku.

„Kao poslovni konsultant, moram da kažem – kada muškarac dođe na konsultacije i kada pitam da li imate podršku porodice, stopostotno je odgovor – imam. Kada dođe žena na konsultacije, prva prepreka sa kojom se suočava je njena porodica, dokazivanje i balans između dece, muža i porodice. Iz tog razloga, pre osam godina, izašao je „Biznis planer uspešne žene“. Ne možemo upravljati vremenom, ali možemo da naučimo žene kako da upravljaju sobom u vremenu koje imamo na raspolaganju“, napominje Popadić. Ona kao važan element napominje to što sve preduzetnice na platformi imaju svoje mikrosajtove koje same popunjavaju, što im uz dodatnu promociju i put do kupaca ili korisnika usluga, omogućava da unaprede digitalne veštine.

Poznata dizajnerka Verica Rakočević kaže da je priče sa platforme OsnaŽene inspirišu da bude uspešnija u svom poslu i poručuje da je najvažnija upornost.

“Ono što je najvažnije poruka za naše mlade preduzetnice jeste – verujte u sebe, nikada nemojte da dozvolite da vas jedan pad uplaši. Jer, život je na kraju krajeva i satkan od padova i ustajanja. Možda bi bilo dosadno da je sve ravna linija i da nema tih padova. Znači, verujte u sebe i budite blagosloveni i jednom ovakvom organizacijom kao što su Osnažene, kojima još jednom čestitam na nagradi”, kaže Rakočević.

Slavoljub Arsenijević iz Pokrajinske vlade Vojvodine kaže da ovo podneblje pravi žene heroje i da se sa izazovima ženskog preduzetništva prvi put detaljnije upoznao pre 20 godina, iz pozicije novinara, nakon prodaje fabrike cementa u Beočinu.

“Tamo se pojavilo udruženje poslovnih žena. Pitao sam ih zašto ste se udružile. One su odgovorile da su njihovi muževi potrošili ogroman novac koji su dobili od otpremnina, mi to više nismo mogle da trpimo. Onda smo se na jednom druženju dogovorile da presečemo i da tražimo sredstva koja su ostala i da pokrenemo svoje biznise”, priseća se Arsenijević.

Sonja Konakov Svirčev iz Erste Banke kaže da je pored finansijskih usluga, od velike važnosti i mentorstvo, prenošenje znanja.

“Žensko preduzetništvo je jedan nepresušeni izvor energije, snage i inspiracije. Mi smo pre desetak godina u našem timu prepoznali upravo one koje država i druge banke u tom momentu nisu. Mi smo ih stavili pod krov nečega što se generalno u Evropi zove socijalno preduzetništvo i to kod nas to ima malo negativnu konotaciju zbog tog termina, hteli smo da ga zadržimo u originalu, i kao odgovor na njega smo razvijali nešto što se zove socijalno bankarstvo. U njemu nema ništa loše njemu je ogroman izvor i energija za razvoj potencijala, za razvoj našeg društva”, kaže Konakov Svirčev.

Neke od učesnica podelile su svoje uspešne priče, u nameri da podele dobra iskustva, ali i da inspirišu druge da probaju.

“Ja sam primer da nikada nije kasno. Imam preko 50 godina i krećem sada u svoj biznis, tek sam odnedavno članica ove platforme i veoma sam zahvalna i smatram da nikad nije kasno. Treba imati snage, volje, ljubavi za posao kojim se bavimo, da idemo dalje i da unapređujemo svoj put i svoja umeća”, kaže Gordana Jovin iz Novog Sada, koja je po zanimanju dermatovenerolog.

“Kao neko koji već ima solidno razvijen posao, bila mi interesantna jedna stavka koju imate, koja je vrlo važna. Imate ugovor sa poštom, gde se smanjuje iznos poštarina, što ja ne mogu kao neko ko ima mnogo pošiljki, ali ne dovoljno da dobije benefite. Ja sam se zbog toga učlanila i da je bilo samo to, bilo bi sasvim u redu. Međutim, ja sam nekako uskočila u voz ovde koji je odjednom krenuo”, kaže Branka Golubović, vlasnica brenda Wool Art.

Šta je EEPA?

European Enterprise Promotion Awards (EEPA) je inicijativa Evropske komisije koja od 2006. godine prepoznaje i nagrađuje najbolje evropske projekte koji promovišu preduzetništvo i razvoj malih i srednjih preduzeća. Kroz šest takmičarskih kategorija, EEPA ističe lokalne i regionalne inicijative koje svojim inovativnim pristupom doprinose rastu preduzetničkog duha u Evropi.

Do sada je u ovom takmičenju učestvovalo preko 4.400 projekata, a zahvaljujući njima osnovano je više od 11.000 preduzeća. Nagrade se dodeljuju svake godine na SME Assembly, ključnom događaju Evropske nedelje MSP-ova, koji okuplja donosioce odluka, privrednike i preduzetničke organizacije iz cele Evrope.

