„Mobilnost za sve“ moto je ovogodišnje Evropske nedelje mobilnosti. Kampanja u Srbiji zvanično će biti otvorena u utorak, 16. septembra od 10 časova, u Evropskoj kući u Beogradu, i to na dva točka.

U fokusu različitih aktivnosti tog dana biće da deci uzrasta od 7 do 12 godina približi održivi transport i pokaže da su zdrave navike i bezbednost u saobraćaju dostupne svima.

Program uključuje razgovor sa ambasadorom Evropske unije u Srbiji Andreasom fon Bekeratom o značaju urbane mobilnosti, digitalno biciklističko iskustvo kroz evropske gradove uz podršku olimpijca Ivana Stevića, kao i edukativni čas o saobraćajnoj bezbednosti. Na otvorenom, ispred Evropske kuće, mališani će moći da se provozaju zabavnim biciklističkom poligonu i upoznati inovativni kargo bicikl „Green Express“ – rešenje za brzu i ekološku dostavu bez emisija.

Evropska nedelja mobilnosti je vodeća kampanja EU za podizanje svesti o održivoj urbanoj mobilnosti, pokrenuta 2002. godine. Cilj joj je da inspiriše lokalne vlasti širom Evrope da uvedu i promovišu održive načine kretanja – hodanje, vožnju bicikla i korišćenje javnog prevoza – i da ih učini dostupnim svima. Ove godine u kampanji učestvuje više od 1.300 gradova i opština iz 39 zemalja, uključujući 15 gradova i opština u Srbiji. Tema „Mobilnost za sve“ naglašava pristupačne, bezbedne i inkluzivne opcije prevoza za sve građane.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Švedskom i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.