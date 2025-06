Prva u nizu regionalnih izložbi fotografija u okviru konkursa WeBalkans otvorena je danas u Evropskoj kući u Beogradu. Na izložbi je izloženo 18 odabranih radova mladih iz čitavog Zapadnog Balkana.

Izložba je deo kampanje WeBalkans projekta pod nazivom – Priprema. Pozor. Naša Evropa! koja je posvećena sportu i mladima kroz prizmu evropskih vrednosti.

Beograd je prva stanica regionalne turneje, a izložba će dalje biti održana u Podgorici, Tirani, Skoplju, Maglaju, Prištini i Strugi, u periodu od juna do avgusta 2025. godine. Izložbe će biti organizovane u Evropskim kućama, ali drugim javnim prostorima i kulturnim ustanovama, pružajući mladim fotografima vidljivost ali i otvarajući dijalog o sportu, mladima i važnosti saradnje i timskog duha kroz takmičenje i osvajanje ciljeva.

“Želimo da mladi budu u samom temelju evropskog puta, ne kao posmatrači već kao aktivni učesnici u izgradnji Evrope koja je u miru, ujedinjena i otvorena za sve koji dele njene vrednosti. Danas smo posebno ponosni što možemo da čestitamo trima mladima ženama iz Srbije, čije su fotografije među 18 izabranih za ovu regionalnu izložbu.”, izjavila je Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji.

“Kada smo sa našom mrežom diskutovali o tome šta nas ujedinjuje u čitavoj Evropi, shvatili smo da su to vrednosti koje nosi sport – jedinstvo, trud, ulaganje napora, učenje iz poraza, put do pobede, ali i timski rad. Šaljemo jasnu poruku da je na putu do pobede najvažniji proces kroz koji učimo.” dodala je Selena Tasić, menadžer javne diplomatije WeBalkans projekta.

Odluku o najboljim radovima dao je žiri od šest istaknutih fotografa, vlogera i medijskih stručnjaka iz Zapadnog Balkana.

“Sport je definitivno ono što povezuje mlade. Omogućuje im da putuju, da rade, stvaraju i budu zapaženi u svetu. Ovim WeBalkans pokazuje šta sve mladi mogu da urade.” rekao je Aleksandar Krstanović, sportski novinar i član žirija.

Na događaju u Beogradu okupili su se mladi ambasaodori, predstavnici EU, influenseri i predstavnici medija. Pored ambasadora EU u Srbiji, govornici su bili Dušan Simonović, Mladi evropski ambasador, Nenad Nerandžić, profesionalni košarkaš i pobednik FIBA 3×3 Champions Cup 2025 i Bogdan Marojević i Nikola Mitro, svetski šampioni u tekbolu (teqball).

“Smatram da je odlična stvar što Evropska unija podržava ovakve aktivnosti u okviru sporta u regionu i radujem se da vidim još više projekata ovog tipa”, rekao je Nenad Nerandžić.

“Važno je što Evropska unija podstiče mlade da se bave sportom i promovisanjem pravih vrednosti”, dodao je Bogdan Marojević.

Publici se obratila i jedna od pobednica iz Srbije, Vida Jović.

“Moja fotografija je nastala sasvim slučajno, u trenutku u kome se jednostavno sve poklopilo. Nastala je pre nekoliko godina, bez pripreme i opreme, u jednom posebnom momentu. Timski rad u sportu je posebno jedinstven i drago mi je što se to vidi na svim fotografijama.”

Foto-putovanje će se završiti javnim onlajn glasanjem, koje će se održati u avgustu na sajtu WeBalkans, gde će publika moći da izabere svoje omiljene fotografije. Šest pobednika (po jedan iz svih partnera na Zapadnom Balkanu) biće nagrađeni putovanjem u jednu prestonicu EU – što će biti simboličan korak na njihovom evropskom putu.

Foto: Beta