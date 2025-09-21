Evropska nedelja mobilnosti u Nišu okupila je stručnjake i građane oko vizije kako pametni i zeleni gradovi mogu postati stvarnost.

U Evropskoj kući, 17. septembra, održan je međunarodni događaj FutureECOS – Future-Proof Living Spaces for All, koji je organizovala Regionalna razvojna agencija Jug (RDAS) kroz projekat FutureECOS, sufinansiran od strane Evropske unije u okviru programa Interreg Europe, gde RDAS Niš učestvuje kao partnerska organizacija.

Centralna tema bila je razvoj pametnih, zelenih i inkluzivnih gradova budućnosti, sa posebnim naglaskom na održivu mobilnost, inkluzivno urbanističko planiranje i aktivno učešće građana. Program je obuhvatio predavanja, razmenu iskustava, primere dobre prakse i obilazak grada Niša.

Onlajn komponenta događaja donela je diskusije o mobilnosti, javnom prevozu, strategijama uključivanja građana i digitalnim rešenjima u urbanom planiranju. Učestvovalo je 32 učesnika uživo u Evropskoj kući u Nišu, kao i oko 20 onlajn učesnika iz Srbije i pet evropskih zemalja – Finske, Irske, Rumunije, Hrvatske i Ukrajine.

Ovogodišnja Evropska nedelja mobilnosti u Srbiji ističe evropske inicijative za zelen i inkluzivan transport, uključujući Evropski socijalni klimatski fond i inicijativu Pulse of Europe. Od osnivanja 2002. godine, Evropska nedelja mobilnosti pomogla je hiljadama gradova širom Evrope i sveta da podignu svest o održivoj mobilnosti i podstaknu promene u ponašanju ka pešačenju, vožnji bicikla i korišćenju javnog prevoza.

Više od 10.000 učesnika – biciklista, đaka, nastavnika, prolaznika i svih zainteresovanih građana – direktno je učestvovalo u aktivnostima Evropske nedelje mobilnosti u poslednjih pet godina, uz podršku EU u Srbiji i njenih partnera. Učesnici su imali priliku da doprinesu zdravijem i čistijem okruženju, da čuju i vide primere iz evropskih zemalja, podele sopstvene ideje i razmene iskustva sa drugima. Značajan deo kampanje usmeren je na unapređenje lokalne infrastrukture, sa ciljem povećanja bezbednosti i kvaliteta života.