Budućnost korišćenja obnovljivih izvora energije tema je pete konferencije „OIE Srbija 2025“,

Na Fruškoj gori, u etno-kompleksu Vrdnička kula, 17. i 18. septembra konferencija okuplja stručnjake, investitore i donosioce odluka iz oblasti obnovljivih izvora energije u Srbiji. Tokom dva dana paneli će biti fokusirani na razvoj vetroelektrana i solarnih elektrana, skladištenje električne energije i primenu standarda Evropske unije.

„Učeći iz iskustava Evropske unije i zajednički uvodeći inovacije, Srbija može da izbegne skupa kašnjenja, ubrza reforme i obezbedi da niko ne bude zapostavljen u tranziciji“, istakla je zamenica šefa Delegacije EU Plamena Halačeva.

Evropska unija podržava energetsku tranziciju Srbije kroz projekte kao što su Vetropark Kostolac i rekonstrukcija hidroelektrana Bistrica i Vlasinske, pomažući zemlji da smanji uvoz fosilnih goriva, ojača energetsku bezbednost i otvori nova radna mesta.

„U budućnosti ćemo imati 6.000 megavata, a trenutno imamo instaliranih 4.000 megavata i osam interkonektivnih granica sa susednim zemljama, od čega je polovina sa državama članicama EU“, rekla je generalna direktorka Elektromreža Srboke Jelena Matejić.

Pored Halačeve i Matejić, na otvaranju su govorili i Mateo Kolanđeli, regionalni direktor EBRD-a za Zapadni Balkan, Dušan Živković, generalni direktor EPS-a, i Miloš Čolić, direktor kompanije New Energy Solutions, kao organizator događaja.

Konferencija je prilika da se istakne konkretan značaj zelene tranzicije za građane jer, kako je Halačeva naglasila, upravo su oni ključni pokretači i korisnici ovog procesa: kada ljudi dobiju mogućnost da sami proizvode čistu energiju ili se uključe u zajednice obnovljivih izvora, tranzicija postaje brža, pravednija i održivija.

Evropska unija je najveći donator u energetskom sektoru u Srbiji. EU finansira projekte u Srbiji koji imaju za cilj sigurnost snabdevanja, diversifikaciju izvora energije, liberalizaciju tržišta i unapređenje energetike. efikasnost. Krajnji cilj je smanjenje zagađenja i ublažavanje klimatskih promena, što su ciljevi Evropskog zelenog dogovora i Zelene agende za Zapadni Balkan.