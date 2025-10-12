Novi Sistem evidentiranja ulazaka/izlazaka (EES) počeo je sa radom 12. oktobra 2025.

Evropske zemlje koje koriste EES uvodiće sistem postepeno na svojim spoljnim granicama. To znači da će se prikupljanje podataka postepeno uvoditi na graničnim prelazima, uz punu primenu do 10. aprila 2026.

Sistem ulaska/izlaska je automatizovani IT sistem za registraciju državljana zemalja koje nisu članice EU ili Šengenske zone, koji putuju na kraći boravak svaki put kada pređu spoljne granice bilo koje od evropskih zemalja koje koriste taj sistem.

Pogledajte video koji objašnjava kako funkcioniše prelaz granice uz novi sistem.

Više informacija: https://europa.rs/sistem-ulaska-i-izlaska-ees/