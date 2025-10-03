Elektrodistribucija Srbije nastavlja sa instalacijom novih pamethih brojila koja su podržana kroz EU donacije, a koja su jedan od ključnih alata za uštedu energije, smanjenje gubitaka i osnaživanje potrošača da aktivno upravljaju sopstvenom potrošnjom.

„Kroz donaciju EU od 110 miliona evra za prvu masovnu ugradnju pametnih brojila u Srbiji, kao i kroz novi projekat koji se finansira sredstvima EBRD i grantom WBIF, Elektrodistribucija Srbije dobila je podršku koja joj je potrebna za dalji razvoj“, podsetio je predstavnik Delegacije EU u Srbiji Gligo Vuković.

On je dodao da je u dosadašnjem sufinansiranju projekata u energetici prioritet bio na proizvodnji i prenosu električne energije, dok je distribucija često bila zanemarena, ali da se to mora menjati jer se očekuju brze i značajne promene.

„Evropska unija ide ka osnaživanju potrošača energije koji bi trebalo da preuzmu aktivnu ulogu na tržištu, a preduslov za to je merenje podataka u realnom vremenu koje omogućavaju pametna brojila, dok je drugi cilj povećanje energetske efikasnosti“, rekao je Vuković.

Elektrodistribucija Srbije nastavlja sa akcijom zamene brojila, što će obezbediti ukupno 960.000 pametnih brojila na mreži do kraja 2026. godine, izjavila je Biljana Komnenić, v. d. direktora EDS-a na Međunarodnoj stručnoj konferenciji „Pametnim brojilima do unapređenja elektroenergetskog distributivnog sistema“.

Od oktobra počinje zamena 200.000 brojila u Čačku, Kraljevu i Nišu, u okviru projekta koji se finansira kreditom EBRD od 40 miliona evra i donacijom EU od osam miliona evra, preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Komnenić je naglasila da će samo u Nišu biti zamenjeno 140.000 brojila, čime će taj grad postati prvi u Srbiji potpuno pokriven pametnim brojilima. Prethodno iskustvo ugradnje brojila iz bespovratnih sredstava EU, kako je navela, omogućilo je da se sada brže i organizovanije prave planovi za ugradnju. Novi projekat trebalo bi da bude završen u roku od devet meseci, a cilj je da se do kraja decenije zameni 80 odsto svih brojila u Srbiji.

Pametna brojila donose manje gubitke u mreži, dok potrošačima omogućavaju da u realnom vremenu prate i kontrolišu svoju potrošnju energije.

Evropska unija je najveći donator Srbije u oblasti energetike, u koju je investirala preko milijardu evra bespovratnih sredstava od 2000. godine. EU u Srbiji finansira projekte čiji je cilj sigurnost snabdevanja, diversifikacija izvora energije, liberalizacija tržišta i poboljšanje energetske efikasnosti.