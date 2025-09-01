Republika Srbija i Evropska unija potpisale su Sporazum o finansiranju Višegodišnjeg operativnog programa za zapošljavanje, veštine i socijalno uključivanje, sa budžetom od ukupno 126,93 miliona evra, od čega je 100 miliona evra bespovratnih sredstava kao deo IPA pomoći Evropske unije.

Program će finansirati pomoć zapošljavanju, obrazovanju, stanovanju i socijalnoj zaštiti građana Republike Srbije do 2032. godine. Nacionalni IPA koordinator i državna sekretarka u Ministarstvu za evropske integracije Mira Radenović Bojić je istakla program kao „značajan korak u naporima da direktno pomognemo građanima, naročito mladima, i omogućimo bolje uslove za život i rad, koristeći znanje i iskustvo koje su sa nama podelili evropski partneri. Srbija ovim programom šalje jasnu poruku da Evropska unija i naša država zajednički rade na rešavanju najvažnijih problema sa kojima su ljudi suočeni na dnevnom nivou i na način koji prepoznaje i ulaže u njihov potencijal da ostanu i budu uspešni u Srbiji.“

Finansiraće se obuke, prakse i drugi načini da mladi steknu kvalifikacije i iskustvo potrebno za zaposlenje. Podrška će biti omogućena razvoju obrazovanja opremanjem škola da imaju moderne kabinete za nastavu fizike, hemije i biologije i finansiranjem razvoja sistema za priznavanje prethodnog učenja i sticanja kvalifikacija u skladu sa evropskim standardima. Program će finansirati izgradnju i nabavku stanova i kuća za mlade i ranjive grupe sa nerešenim stambenim pitanjem u Srbiji. Podržaće se pomoć deci bez roditeljskog staranja da dobiju negu u lokalnoj zajednici kroz finansiranje potrebnih usluga socijalne zaštite i renovacije potrebne infrastrukture za pružanje usluga.

Andreas fon Bekerat, Evropske unije u Srbiji, izjavio je: „Potpisivanje ovog ambicioznog programa važan je korak na putu Srbije ka članstvu u EU. Srbija će biti bolje pripremljena za upravljanje evropskim kohezionim fondovima, kao i države članice EU. Ovo je takođe važan doprinos podršci EU socijalnim uslugama, na korist građana Srbije. Program obećava konkretne rezultate za mlade i ugrožena domaćinstva tamo gde je to najpotrebnije – u obrazovanju, zapošljavanju i socijalnom stanovanju – kroz saradnju između vlade i civilnog društva“.

Pored značajnih dobrobiti koje će program doneti građanima, od posebne vrednosti je i nov način sprovođenja EU pomoći Srbiji koje program uspostavlja uvođenjem Upravljačkog i Posredničkih tela tj. uvođenjem sistema koji znatno više sliči tekovinama koje su u praksi u državama članicama Evropske unije za korišćenje fondova kohezione politike EU. Za ovaj program, Upravljačko telo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Posrednička tela za upravljanje politikama su Ministarstvo prosvete, Ministarstvo turizma i omladine, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Komesarijat za izbeglice i migracije dok je Posredničko telo za finansijsko upravljanje Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Uspostavljanjem kapaciteta takvog sistema za programske godine 2024-2027 Višegodišnjeg operativnog programa, po oceni Mira Radenović Bojić, „Srbija će pokazati spremnost da uspešno sprovodi podršku oblastima programa i za još veća sredstva koja bi bila dostupna članstvom u Evropskoj uniji“.