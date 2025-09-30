U svečanoj sali Narodne skupštine Srbije predstavljeni su rezultati Nacionalnog izveštaja za inkluzivno obrazovanje za period 2022-2024, sa rezultatima, preprekama i preporukama za bolju implementaciju.

Izveštaj je stvoren unutar „IPA 2020“ – projekta posvećenog poboljšanju, jednakom pristupu i završetku predfakultetskog obrazovanja kod dece, kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju.

Pored uspostave trinaest resurs centara širom Srbije, kao novih organizacionih jedinica u obrazovnom sistemu, izveštaj je naglasio jačanje kapaciteta zaposlenih u obrazovnim institucijama; drastično povećanje pedagoških asistenata koji pružaju podršku romskim studentima, njihovim školama i vršnjacima; kao i povećan broj studenata koji pohađaju časove prema Individualnom planu obrazovanja (IEP).

Javnom slušanju prisustvovala je Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije u Srbiji, kao i Dejana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

„Za Evropsku uniju kvalitet i inkluzija je u samom srcu vizije obrazovanja. Posvećenost da se svakom pojedincu obezbedi prilika da raste i da na smislen način doprinese društvu vrednost je koju moramo aktivno da čuvamo. EU je ponosna što stoji uz Srbiju na ovom putu. Nadam se da će nove mogućnosti, poput Garancije za decu koja se promoviše i u Evropskoj uniji i na Zapadnom Balkanu, pomoći u pronalaženju novih, delotvornih i efikasnih rešenja za podršku svakom detetu“, rekla je Plamena Halačeva.

Izveštaj je takođe naglasio i prepreke u adekvatnoj implementaciji namenjenih reformi, kao što su neravnomerna i neustaljena primena regulacija, manjak sinhronizacije reformi među drugim sektorima (osnovno obrazovanje, socijalna zaštita i zdravstvo), koji utiče na kvalitet podrške na lokalnom nivou; kao i neadekvatno osposobljavanje prosvetnih radnika za pružanje kvalitetnog obrazovanja i za individualni rad sa đacima.

Glavne preporuke izveštaja ističu potrebe za uspostavom efikasnih mehanizama za rad i ubrzavanje primene svih predloženih mera, jačanje međusektorske saradnje, ali i jasne potrebe za poboljšanjem socijalnih politika, jačom saradnjom lokalnih zajednica, ako i većim naporima u rešavanju pitanja segregacije.

Predstavljanju Nacionalnog izveštaja za inkluzivno obrazovanje u Skupštini Srbije prisustvovali su i Slađana Nikolić, šefica Kabineta ministra prosvete, koja je kazala da će Srbija nastaviti da unapređuje sistem inkluzivnog obrazovanja u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2030. godine kroz dalje jačanje saradnje između obrazovanja, socijalne zaštite i zdravstva, ali i kroz unapređivanje i održivo finansiranje resursnih centara.