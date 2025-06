Veštačka inteligencija (AI), bioinženjering i hardverska rešenja, sa posebnim naglaskom na zelene tehnologije, u fokusu su TechMomentuma – 9. Foruma naprednih tehnologija, koji se održava u Naučno-tehnološkom parku Niš.

Učesnici događaj ocenjuju kao centar inovacija, koji okuplja vrhunske stručnjake, preduzetnike i vizionare iz regiona i sveta. Delegacija Evropske unije u Srbiji, partner ovogodišnjeg Foruma, pruža dodatni značaj ovoj platformi za razmenu znanja, poslovno povezivanje i oblikovanje budućnosti tehnoloških rešenja.

Kao najava oficijalnog otvaranja Foruma, održan je panel „STEM Leadership Redefined: The Role of Women in Tomorrow’s Tech“, koji je moderirala Danijela Vučić, menadžerka Evropske kuće Niš, a sa kojom su razgovarale Jovana Dačić, direktorka proizvodnje za jugoistočnu Evropu u kompaniji Philip Morris Operations, Milena Kocić Vukašinović, Head of Delivery u kompaniji DualSoft i Ana Milenković, zadužena za ljudske resurse u kompaniji NaissusTech.

„Liderstvo znači da svojim primerom inspirišete i podstičete druge, pružajući podršku i pokazujući kako se stvari rade, a ne samo dodeljivanjem zadataka. Kao lider uvek se trudim da prenosim svoja iskustva, uključujući i greške“, rekla je direktorka proizvodnje za jugoistočnu Evropu u kompaniji Philip Morris Operations Jovana Dačić, koja je jedina direktorica fabrike u okviru PMI sistema. Naglasila je i rast broja žena koje konkurišu za tehničke pozicije, kao pozitivan znak promena u STEM obrazovanju.

Milena Kocić Vukašinović iz kompanije DualSoft sebe opisuje kao lidera koji predvodi timove direktno na terenu, van kancelarije, i insistira na učenju kroz primer.

„Liderstvo za mene znači da sam svakodnevno među svojim ljudima, jer samo kroz lični primer možemo inspirisati buduće lidere“, istakla je Kocić Vukašinović.

Ana Milenković, zadužena za ljudske resurse u kompaniji NaissusTech, radi na projektu osnaživanja žena u IT sektoru. Naglasila je prednost manjih kompanija.

„U manjim timovima je prednost što imamo neposredniju komunikaciju i mogućnost da lakše identifikujemo potrebe i probleme. To omogućava efikasnije individualno osnaživanje žena“, objasnila je Ana.

Sagovornice su pružile savete mladim ženama koje žele da razvijaju svoje liderske kapacitete – Spremnost da se uči svakodnevno, razvijanje umeća slušanja, kao i samosvest o sopstvenim jakim i slabim stranama, kao i otvorenosti prema ljudima bez predrasuda neki su od kvaliteta koje učesnice preporučuju budućim liderkama.

Značaj ženskog preduzetništva bio je i tema panela pod nazivom „Her Power in Science: Stories of Innovation and Impact“ koji je okupio izuzetne žene iz oblasti nauke i inovacija. Jelena Preradović-Stevanović iz Philip Morris Services razgovarala je sa njenom ekselencijom Mišel Kamerun, ambasadorkom Kanade u Srbiji, Zlaticom Marinković sa Elektronskog fakulteta u Nišu, i dr Indirom Popadić iz organizacije „OsnaŽene“.

Indira Popadić je predstavila prvu digitalnu platformu za žene u biznisu u Srbiji i regionu, „OsnaŽene“, koja je dobila prestižnu European Enterprise Promotion Awards (EEPA) za 2024. godinu. Indira je istakla da platforma ima cilj da žene ostvare svoj puni potencijal kako poslovno, tako i društveno:

„Nagrada koju smo dobili predstavlja snažan podstrek za naš dalji rad. Želimo da pružimo podršku ženama, da ostvare uspeh u poslovnom svetu i budu aktivne u zajednici“, rekla je Indira Popadić, dajući pregled organizacije i impresivne brojke koje govore o njenom rastu i uticaju.

Ključni akteri koji rade na osnaživanju mladih kroz obrazovne, preduzetničke i zapošljavajuće programe su na panelu „The Future Starts with Youth: Opportunities in the Age of Advanced Technologies“ istakli su značaj usavršavanja digitalnih veština i aktivnog uključivanja mladih u kreiranje tehnoloških rešenja.

Na panelu na kojem su govorili Milan Bosnić, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, Nemanja Đikanović iz Fonda za mlade talente, Danijela Vučićević iz Centra za promociju nauke i Danijela Vučić iz Evropske kuće Niš, predstavljen je širok spektar programa i inicijativa namenjenih osnaživanju mladih.

Milan Bosnić govorio je o programima podrške zapošljavanju mladih koje realizuje Nacionalna služba za zapošljavanje, sa posebnim osvrtom na mere aktivne politike zapošljavanja i programe koji olakšavaju njihov ulazak na tržište rada. Među tim merama je i Garancija za mlade, inicijativa koja se realizuje uz podršku Evropske unije, a koja mladima pruža priliku da u kratkom roku dobiju ponudu za posao, nastavak obrazovanja, praksu ili obuku.

Danijela Vučić iz Evropske kuće Niš govorila je o sveobuhvatnoj podršci koju Evropska unija pruža mladima kroz programe kao što su Erasmus+, DiscoverEU, Evropski korpus solidarnosti, Erasmus za mlade preduzetnike i druge inicijative usmerene na razvoj veština, međunarodno iskustvo i digitalnu pismenost.

„EU podrška mladima nije samo finansijska – ona mladima otvara prostor za lični razvoj, saradnju u međunarodnom okruženju i stvaranje promena u zajednici“, istakla je Vučić, naglašavajući važnost aktivnog učešća mladih u društvu kroz formalno i neformalno učenje.

Događaj pod nazivom „Accessing EU Funds: A Practical Guide to Participating in EU Programs“ pružio je učesnicima jasne smernice za efikasno korišćenje dostupnih sredstava Evropske unije uz učešće Snežana Andrić iz Evropske kuće i Jelena Pajović Van Reenen, stručnjakinje za obuku i jačanje kapaciteta. Snežana Andrić predstavila je platformu EU mogućnosti, objasnila njen značaj, sektorima prilagođenu organizaciju informacija, kao i dostupne programe u oblastima biznisa, inovacija, obrazovanja i nauke.

Jelena Pajović Van Reenen predstavila je projekat „Podrška učešću u EU programima“, kao i specifične programe poput Horizon Europe programa, Kreativne Evrope i Digitalne Evrope. Posebno je istakla ključne informacije važne potencijalnim aplikantima, uključujući kriterijume za odabir poziva i tipove projekata koje ovi programi podržavaju. Razgovor je zaključen važnim savetima i praktičnim lekcijama proizašlim iz prethodnih iskustava i istraživanja, dajući učesnicima jasne smernice za buduće uspešne aplikacije.

TechMomentum – Deveti forum naprednih tehnologija još jednom obećava da će biti ključna tačka okupljanja inovativnih ideja, pružajući svim učesnicima priliku da zajedno oblikuju tehnološku budućnost.