Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, kao Nacionalna kontakt tačka za EU program „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ poziva predstavnike jedinice lokalne samouprave, institucija u oblasti kulture, obrazovanja i nauke i organizacija civilnog društva, da se prijave za učešće na prezentaciji mogućnosti finansiranja projekata u okviru Evropskog programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ CERV.

Prezentacije se održavaju u Užicu i Pirotu:

– Užice – petak, 12. septembar 2025. godine sa početkom u 11 sati u Gradskom razvojnom centru, Petra Ćelovića bb, u Šarenoj sali,.

Molimo zainteresovane učesnike da prijave svoje prisustvo na adresu: cerv@minljmpdd.gov.rs najkasnije do četvrtka, 11. septembra 2025. godine.

Agenda Užice

– Pirot – utorak 16. septembar 2025. godine sa početkom u 11 sati, u sali Skupštine grada, Srpskih vladara br.82.

Molimo zainteresovane učesnike da prijave svoje prisustvo na adresu: cerv@minljmpdd.gov.rs najkasnije do ponedeljka 15. septembra 2025. godine.

Agenda Pirot