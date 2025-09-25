Plamena Halačeva, zamenica šefa Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji, zajedno sa jedanaest zamenika ambasadora država članica EU, boravila je dva dana u jugoistočnoj Srbiji kako bi obišla širok spektar projekata koje EU podržava, a koji su usmereni na zaštitu životne sredine, javno zdravlje i održivi turizam.

U Sokobanji, delegacija je posetila radove na izgradnji sistema za prikupljanje i preradu otpadnih voda vrednog 12,4 miliona evra, u kojem EU obezbeđuje više od polovine sredstava. Projekat će obezbediti preradu otpadnih voda za šire područje Sokobanje, smanjujući emisije u reke Gradašnicu i Moravicu, kao i u Bovansko jezero – izvorište vode za opštinu Aleksinac.

„Ovaj partnerski projekat je važan za sve građane Srbije jer štiti životnu sredinu i čuva vitalne resurse, a istovremeno stvara prilike za održivi turizam i bolji kvalitet života“, izjavila je Halačeva. Dodala je da Sokobanja – jedno od najstarijih i najposećenijih srpskih banjskih lečilišta – razume da prirodni resursi zahtevaju i zaštitu i odgovoran razvoj, te naglasila spremnost EU da podrži ovakve vodeće projekte iz oblasti zaštite životne sredine.

Diplomate EU su takođe posetile Park Banjica, obnovljen uz podršku EU kroz program prekogranične saradnje Srbija–Bugarska, čime se unapređuje banjski turizam i promovišu zdravstvene koristi mineralnih i termalnih voda. Uz dodatnu podršku programa EU PRO Plus, Sokobanja razvija turizam na Bovanskom jezeru, gde će uskoro nove plaže i katamarani na električni pogon obogatiti ponudu za posetioce.

U Knjaževcu, delegacija je obišla Centar za rano otkrivanje posturalnog statusa, jedinu ustanovu u Srbiji specijalizovanu za dijagnostiku deformiteta kičme kod dece. Centar je osnovan uz podršku EU kroz program prekogranične saradnje Srbija–Bugarska i nudi besplatnu dijagnostiku za decu uz najsavremeniju opremu, omogućavajući rano otkrivanje i intervenciju.

Kroz program EU PRO Plus, EU je finansirala i završetak rehabilitacionog wellness centra u selu Rgošte, izgrađenog pored termalnog izvora i opremljenog modernim hidromasažnim kadama, saunama, parnim kupatilima i rehabilitacionom opremom. Sportsko–rekreativni kompleks Banjica takođe je unapređen novom vodovodnom i kanalizacionom mrežom, proširenim parkingom, novim sportskim terenima i dečjim parkom.

„U Knjaževcu smo videli kako podrška EU direktno poboljšava živote ljudi – kroz pristup modernoj medicinskoj tehnologiji, bolju brigu o zdravlju dece i nove mogućnosti u banjskom i sportskom turizmu. Ove inicijative podstiču lokalnu privredu i otvaraju nova radna mesta, potvrđujući opredeljenost EU za uravnotežen razvoj Srbije“, istakla je Halačeva.

Na kraju, u blizini Aleksinca, delegacija je posetila Dečje odmaralište i rekreativni centar „Lipovac“, renoviran sa više od 380.000 evra sredstava EU kroz program EU PRO Plus.

Investicija je omogućila potpunu obnovu objekta, uključujući novi krov, stolariju, vodovod i kanalizaciju, kao i individualna kupatila u svakoj sobi i poboljšanu pristupačnost za osobe sa invaliditetom. Kada se završi testiranje hidrantske mreže i dobije tehnički prijem, opština će finalizirati proces dobijanja dozvole za stavljanje objekta u funkciju.