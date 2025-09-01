Evropa Nostra Srbija i Delegacija Evropske unije u Srbiji produžile su rok za prijave za Godišnju nagradu za lični doprinos u oblasti kulturnog nasleđa „Heroji nasleđa”. Kandidati se mogu nominovati do 10. septembra 2025. godine.

Heroj/heroina nasleđa je godišnja nagrada u oblasti nasleđa koja se dodeljuje pojedincima, građanskim inicijativama ili udruženim građanima, za lični, odnosno, zajednički doprinos u oblasti nasleđa, kao i za izuzetna dostignuća i dugoročnu posvećenost u istraživanju, dokumentovanju, konzervaciji, digitalizaciji, interpretaciji, očuvanju, upravljanju, promociji, edukaciji, zagovaranju i razvoju politika i jedinstvenih praksi zaštite i korišćenja nasleđa.

Nagrada podržava uspešne inicijative bez obzira da li su iz polja pokretnog ili nepokretnog, materijalnog ili nematerijalnog nasleđa, i podjednako tretira nasleđe različitih nacionalnih i etničkih zajednica, grupa i pojedinaca, kao i nasleđe iz različitih istorijskih epoha uključujući i ono iz skorije prošlosti.

Nagrada se dodeljuje za lični/zajednički doprinos koji je učinio vidljive pomake nezavisno ili uprkos institucionalnim ili dominantnim društvenim tokovima u oblasti očuvanja kulturnog nasleđa. Nagrada se ne dodeljuje pravnim licima, institucijama i registrovanim organizacijama i udruženjima, već fizičkim licima i grupama građana aktivnim u polju nasleđa, uz poštovanje principa struke i međunarodnih vrednosti zaštite kulturnog nasleđa. Cilj je da nagradimo izuzetan lični doprinos i zalaganje, kao i kolektivni građanski doprinos – udruženih građana, koji su zajednički doprineli očuvanju ugroženog kulturnog nasleđa.

Ovom nagradom, takođe, nastojimo da ohrabrimo i učinimo vidljivim one pojedince, građanke i građane, građanske inicijative i udružene građane, koji se svakodnevno i posvećeno bave nasleđem, inspirišu druge na delovanje i podstiču pozitivne promene u zajednici zasnovane na nasleđu, u razumevanju nasleđa, razvoju kulture sećanja i vrednosti koje ono danas ima za društvo.

Konkurs je produžen do 10. septembra 2025. godine.

Pravo da nominuju kandidata (pojedinca, građansku inicijativu ili udružene građane) za nagradu „Heroj/heroina nasleđa“ imaju:

Organizacije civilnog društva koje su aktivne u polju negovanja, promocije i zaštite kulturnog, prirodnog nasleđa; Građani i građanske inicijative sa minimalnim brojem od 15 potpisa.

Nominacija treba da sadrži:

Biografiju kandidata (pojedinca, građansku inicijativu ili udružene građane), do 2.000 karaktera sa portretnom fotografijom; Obrazloženje nominatora (do 3.000 karaktera); Pet fotografija koje najbolje ilustruju lični doprinos kandidata i njen/njegov uticaj na očuvanje kulturnog nasleđa u lokalnoj sredini.

Nominacije je potrebno poslati na sledeću adresu elektronske pošte: info@evropanostrasrbija.org

O dobitniku nagrade odlučuje stručni žiri koji se sastoji od od najmanje pet, a najviše sedam članova:

Četiri (4) člana na predlog Upravnog odbora Evropa Nostra Srbije iz redova članova Evropa Nostra Srbije i istaknutih stručnjaka, umetnika ili donatora i aktivista posvećenih kulturi i kulturnom nasleđu;

Jednog (1) člana žirija predlaže Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji.

Od 2023. godine član žirija postaje prošlogodišnji laureat za narednu godinu.

Odluka žirija se saopštava javnosti svake godine u septembru, tokom održavanja Dana evropske baštine. Svečana dodela nagrade „Heroji nasleđa“ održava se svake godine u decembru.

Dobitnici/dobitniku/dobitnicima nagrade „ Heroji nasleđa“ biće uručena skulptura od bronze na mermernom postamentu naziva „Krila 12“, delo samostalne umetnice Marine Nićiforović.

Nagrada se ove godine dodeljuje po četvrti put. Detaljna pravila pronađite OVDE.

Prethodne dobitnice nagrade su:

Stanka Čoban, „Didina kuća“ – Bač , 2022.

Viktorija Aladžić – Subotica, 2023.

Svetlana Spajić, 2024