Dvoje od troje mladih građana država članica Evropske unije (uzrasta od 15 do 39 godina) podržava proširenje EU, pokazuje specijalno istraživanje Eurobarometra.

Opšta podrška pridruživanju kandidata EU u svim starosnim grupama iznosi 56 procenata. Istraživanje je sprovedeno između februara i marta 2025. godine, obuhvativši stavove preko 26.300 građana u svih 27 država članica EU.

Članstvo Srbije u EU podržava 47 procenata ispitanika. Najviše pristalica ima u Švedskoj, gde se tri od četiri osobe izjašnjavaju u prilog tome. Nordijsku zemlju prate dve mediteranske članice – Kipar i Grčka, dok je podrška iznad 60 procenata u dve susedne zemlje – Rumuniji i Bugarskoj.

Većina građana EU veruje da bi njihova sopstvena zemlja imala koristi od budućeg proširenja. Najčešće prepoznate prednosti uključuju jači globalni uticaj, veće tržište za preduzeća u EU, više radnih mesta, dok trećina ispitanika solidarnost među državama vidi kao jasnu korist ovog procesa.

Glavne zabrinutosti odnose se na migracije, korupciju i kriminal, kao i finansijske troškove proširenja. Ispitanici naglašavaju važnost da kandidati poštuju vladavinu prava, bore se protiv korupcije i štite osnovna prava.

„Rezultati pokazuju da građani EU, a posebno mladi, podržavaju proširenje. Eurobarometar šalje još jednu jasnu poruku: ljudi žele kredibilan, na vrednostima zasnovan proces koji pokreću stvarne reforme. Zajedno sa državama članicama, direktno ćemo se angažovati sa građanima, odgovoriti na njihove zabrinutosti i pokazati kako proširenje donosi mir, prosperitet i ujedinjeniju Evropu“, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.

Ankete o percepciji proširenja sprovedene su i u šest partnera sa Zapadnog Balkana, Gruziji, Moldaviji i Ukrajini.

U Srbiji je opšte poverenje u EU izmereno na 38 procenata, dok bi se jedan od troje ispitanika izjasnio za ulazak zemlje u EU ako bi se referendum održao danas, jedna trećina bi bila protiv, dok je poslednja trećina neopredeljena.

Više od 40 procenata građana veruje da bi članstvo u EU donelo više prednosti nego mana. Zdravstveni sistem, borba protiv korupcije i bolja primena zakona, kao i ekonomski razvoj i trgovina identifikovani su kao oblasti u kojima građani smatraju da EU treba da ima veću ulogu u podršci Srbiji.

Najmanje 8 od 10 građana izjavilo je da je upoznato sa finansijskom podrškom EU, dok 60 procenata ocenjuje da je ta podrška visoka ili umerena.

Podrška pristupanju EU posebno je visoka u Albaniji, gde 9 od 10 građana podržava buduće članstvo, i u Severnoj Makedoniji, gde je skoro 70 procenata za. Građani u ovim zemljama posebno naglašavaju koristi kao što su bolji kvalitet života i otvorene granice.

Istraživanja o percepcijama u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima sprovedena su između maja i juna 2025. godine na uzorku od 1.000 ispitanika po istraživanju, korišćenjem dvostepenog stratifikovanog metoda uzorkovanja; a intervjui su vođeni licem u lice (CAPI metod).

