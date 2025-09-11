Zaječarska inicijativa u partnerstvu sa Fondacijom Jelena Šantić, Pro.Tok21, Centrom za razvoj lokalnih medija i Centrom lokalne demokratije, a uz podršku Evropske unije, raspisuje javni poziv za inicijative organizacija civilnog društva i neformalnih grupa sa teritorije Istočne Srbije.
Ko može da se prijavi?
Pravo učešća imaju organizacije civilnog društva i neformalne grupe koje deluju na teritoriji Podunavskog, Braničevskog, Borskog, Zaječarskog i Topličkog okruga. Poseban značaj pridaje se projektima koji aktivno uključuju mlade i podstiču njihovu participaciju u lokalnim procesima.
Teme od značaja
Podržavaju se inicijative koje jačaju vezu građana sa evropskim vrednostima i politikama, naročito kroz:
- vladavinu prava i građansku participaciju,
- kulturnu raznolikost i interkulturalni dijalog,
- rodnu ravnopravnost i zaštitu ljudskih prava,
- zaštitu životne sredine i klimatske akcije,
- borbu protiv dezinformacija i jačanje medijske pismenosti.
Tipovi podrške
Finansijska podrška se dodeljuje kroz dva LOT-a:
- LOT 1 – Podrška za kampanje informisanja javnosti (za OCD i neformalne grupe; iznosi od 2.000 do 5.000 EUR; trajanje 3–6 meseci),
- LOT 2 – Podrška za lokalne zagovaračke projekte(za registrovane OCD sa iskustvom; iznosi od 10.000 do 15.000 EUR; trajanje 12–15 meseci).
Pored finansijske podrške, odabrani učesnici dobijaju i mentorsku i tehničku pomoć tokom realizacije projekta.
Vremenski okvir
- Rok za prijavu idejnih predloga: 30. septembar 2025.
- Datum info sesije: 10. septembar 2025.
- Povratna informacija aplikantima: 10. oktobar 2025.
- Rok za punu aplikaciju: 10. novembar 2025.
- Javna prezentacija (pitch događaj): 25. novembar 2025.
- Objavljivanje konačnih rezultata: 30. novembar 2025.
- Potpisivanje ugovora: 31. decembar 2025.
Sve dodatne informacije, smernice i uslovi za prijavljivanje dostupni su na sajtu www.izeugla.rs , dok se pitanja mogu uputiti na adresu podrska@izeugla.rs najkasnije do 15.9.2025.