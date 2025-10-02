Regionalni projekat „EU4Green“ raspisao je nagradu „Green Journalism Award“, kako bi podstakao novinarsku izvrsnost i ohrabrio kvalitetno izveštavanje o zelenoj tranziciji i ekološkim izazovima u regionu.

Nagrada je namenjena novinarskim radovima posvećenim Zelenoj agendi za teritoriju Zapadnog Balkana (GAWB) i njenom uticaju na građane u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji, sa ciljem da otvori širu javnu diskusiju o održivoj budućnosti regiona.

Rok za prijavu radova je 9. oktobar 2025. a prijavljeni novinarski radovi treba da budu fokusirani na jednu ili više sledećih tema, povezanih sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan i njenim uticajem na građane:

Čist vazduh, voda i zemljište – borba protiv zagađenja i zaštita javnog zdravlja

Biodiverzitet i priroda – očuvanje ekosistema i vrsta

Održiva poljoprivreda i ishrana – promovisanje klimatski otporne poljoprivrede

Zelena ekonomija – od reciklaže i cirkularnih rešenja do zelenih finansija i investicija

Klimatska akcija – ublažavanje posledica, adaptacija i otpornost zajednica

Snažno se podstiču i međusektorski i interdisciplinarni pristupi (npr. rodna perspektiva, inkluzija, socijalna jednakost)

Prijavljeni radovi treba da obrade aktivnosti zelene tranzicije na Zapadnom Balkanu, korake ili napore u usklađivanju sa Zelenom agendom za Zapadni Balkan (GAWB), ili rešavanje lokalnih/regionalnih ekoloških problema iz GAWB, po mogućstvu naglašavajući kako ti napori utiču na život građana.

Kao nagradu autor najbolje rangiranog novinarskog rada dobiće kurs obuke „Professional Certificate in Environmental Journalism“, koji se realizuje preko London School of International Business – u potpunosti onlajn.

Sve dodatne informacije o tome kako se prijaviti, ko može da se prijavi i gde slati prijave, možete naći na našem sajtu EU mogućnosti.

*Označavanje Kosova ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

(Fotografija: Shutterstock)