Snažnija regionalna saradnja i konkretni koraci ka integraciji ekonomija u Jedinstveno tržište EU ključni su za brži ekonomski napredak Zapadnog Balkana, poruka je učesnika „Komorskog i investicionog foruma Zapadnog Balkana u okviru Berlinskog procesa“.

Forum, koji je okupio poslovne lidere, predstavnike komora Zapadnog Balkana, diplomate i međunarodne organizacije, istakao je važnost zajedničkih aktivnosti, političke volje i reformi u ostvarivanju ciljeva Berlinskog procesa i približavanju regiona EU.

Obraćajući se učesnicima, ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat istakao je da je prošlogodišnji samit Berlinskog procesa pokazao je da regionalna saradnja donosi rezultate.

„Usklađen je novi Akcioni plan za zajedničko regionalno tržište, potpisan je sporazum o mobilnosti i odblokirano je donošenje odluka u okviru CEFTA-e. U susret Londonskom samitu, naš zajednički cilj je jasan: nadograditi ovaj pozitivan zamajac, unaprediti neophodne reforme i iskoristiti mogućnosti koje stvara Plan rasta. Tako će se Zapadni Balkan približiti Evropskoj uniji — i približiti jedni drugima. EU ostaje posvećena proširenju na Zapadni Balkan, koje vidi kao svoj važan strateški cilj“, poručio je ambasador.

Ministar za evropske integracije u Vladi Srbije Nemanja Starović izjavio je da članstvo u EU nije samo formalni cilj, već način da izgradimo moderno, konkurentno i organizovano društvo.

„Sve inicijative koje vode u tom smeru, pre svega Berlinski proces od suštinskog su značaja jer ojačavaju saradnju sa partnerima iz EU i regiona, a donose i opipljive ekonomske benefite. Sve što uradimo čini naš region povezanim, naše kompanije konkurentnim i za sve nas donosi da budemo bliže jedinstvenom tržištu EU“, rekao je Starović.

On je naveo da je unutar CEFTA-e trgovina porasla sa 2,5 na 6,5 milijardi evra, a da je izvoz Srbije premašio tri milijarde, što je direktan rezultat regionalne saradnje. Ministar ocenjuje da novi akcioni plan za Zajedničko regionalno tržište obuhvatiće i nove oblasti kao što su finansije, investicije i trgovina, uz konkretne koristi za biznise u regionu.

Na Forumu je govorio i ambasador Ujediljenog Kraljevstva u Srbiji, Edvard Ferguson, koji je istakao da Ujedinjeno Kraljevstvo ima jasan cilj za Berlinski proces ove godine, a to je pomoć za šest država Zapadnog Balkana, da bližu sarađuju sa Evropom i međusobno.

„To je poruka koju nosimo kroz ministarske sastanke koji počinju ove nedelje Samitom ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana u Severnoj Irskoj, pa sve do Samita lidera u Londonu 22. oktobra. Današnji razgovori regionalnih komora vode se o konkretnim sektorima i prednostima bliže integracije sa Zajedničkim regionalnim tržištem i Jedinstvenim tržištem EU. Naš zajednički, konačni cilj je rast – manje administrativnih prepreka, brže procedure i veća sigurnost za one koji posluju preko granica“, naglasio je Ferguson.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež istakao je da je srpskoj privredi neophodno da komunicira sa čitavom biznis zajednicom Zapadnog Balkana.

„Mi sa njima komuniciramo već godinama, ali potreban nam je drugačiji pristup – i sa strane vlada regiona i sa strane Brisela“, poručio je Čadež i predložio uspostavljanje regionalne grupe za implementaciju, s ključnim ministarstvima iz svake ekonomije Zapadnog Balkana.

Predsednik PKS je podsetio da postoje studije koje pokazuju da u sektorima kao što su metalurgija, auto-industrija, poljoprivreda, prehrambena industrija, turizam, tekstil i nameštaj, možemo postići značajne rezultate već u periodu od godinu do dve dana i integrisati se u jedinstveno evropsko tržište.

Tokom diskusije kroz panele, poslovna zajednica regiona saglasna je da unapređenje poslovnih prilika kroz Zajedničko regionalno tržište i integraciju u EU jedinstveno tržište predstavlja ključni korak za jačanje konkurentnosti i pristupa tržištima.

Kompanije iz različitih sektora istakle su značajne ekonomske koristi koje proizilaze iz ove integracije, ali i upozorile da postojeće prepreke, neusaglašenost procedura i reformski izazovi znatno utiču na efikasnost i konkurentnost na globalnom tržištu.

Dijalog između poslovnih lidera pokazao je jasnu potrebu za dodatnim koracima ka uklanjanju birokratskih barijera i unapređenju uslova za poslovanje u regionu.

Događaj u Beogradu organizovali su Privredna komora Srbije i Komorski investicioni forum ZB6, u partnerstvu sa Ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva u Beogradu.