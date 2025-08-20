Ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas fon Bekerat sastao se danas sa ministrom za evropske integracije, Nemanjom Starovićem.

Ambasador fon Bekerat izrazio je zadovoljstvo povodom prvog sastanka sa ministrom Starovićem i nadu u uspešnu saradnju na unapređenju pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz sprovođenje neophodnih obaveza. On je naglasio da EU pomno prati izazovnu političku situaciju u Srbiji, uključujući i u kontekstu pregovora o pristupanju EU. Ambasador je istakao da proces pristupanja pruža čvrst okvir za rešavanje ključnih pitanja – od jačanja vladavine prava i zaštite slobode medija, do unapređenja izbornih uslova i stvaranja podsticajnog okruženja za civilno društvo. Podsetio je da otvaranje Klastera 3 zavisi od opipljivog i održivog napretka u oblasti vladavine prava, naročito u vezi sa izbornim reformama, poštovanjem slobode izražavanja i izborom kredibilnog novog Saveta REM-a.

Ambasador EU podsetio je na potrebu poštovanja osnovnih prava, uključujući pravo na mirno okupljanje. To, takođe, podrazumeva izbegavanje bilo kakvog nasilja prema političkim protivnicima i prostorijama političkih stranaka kao sredstva političkog protesta. Ambasador je ponovio da policijsko postupanje mora biti srazmerno i u skladu sa osnovnim pravima; svaka sumnja u prekomernu upotrebu sile mora biti adekvatno istražena, uključujući i zabrinjavajuće izveštaje o pretnjama i nasilju prema novinarima.

Ambasador je ponovio posvećenost EU evropskoj perspektivi Srbije, kao i kontinuiranoj podršci kroz reforme usmerene ka EU, investicije i politički angažman, u korist svih građana Srbije. U tom smislu, podsetio je da je u okviru novog Plana rasta EU za Zapadni Balkan značajna podrška EU uslovljena sprovođenjem ključnih reformi, kako bi se ubrzala konvergencija sa EU i napredak zemlje na putu ka članstvu u EU.