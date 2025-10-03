Autor: Pavle Čajetinac

Vlada Republike Srbije i Evropska unija održale su 3. oktobra prvi sastanak Zajedničkog odbora za praćenje sprovođenja Operativnog programa za zapošljavanje, veštine i socijalno uključivanje (2024–2027), koji predstavlja važan deo pretpristupne pomoći Evropske unije Srbiji.

Program, koji EU podržava sa 100 miliona evra, ima za cilj da unapredi mogućnosti zapošljavanja, poboljša obrazovanje, podstakne socijalno uključivanje i unapredi uslove života širom zemlje.

Zamišljen je kao širok konsultativni proces koji obuhvata socio-ekonomske partnere, organizacije civilnog društva i lokalne samouprave, a realizacija operativnog programa doprineće zapošljavanju mladih i drugih ranjivih grupa, izgradnji i rekonstrukciji socijalnih stanova, kao i razvoju socijalnih usluga zasnovanih na zajednici.

Sastanak je otvorila ministarka Milica Đurđević Stamenkovski, a kopredsedavali su Danijel Igrec, rukovodilac Upravljačkog tela, i Jirži Plesiti, šef jedinice u Generalnom direktoratu Evropske komisije za susedstvo i pregovore o proširenju.

Gospodin Plesiti naglasio je značaj izgradnje kapaciteta kroz ovaj program, kako bi se unapredila socijalna kohezija i obezbedile konkretne koristi za mlade i ugrožena domaćinstva, posebno u oblastima obrazovanja, zapošljavanja i socijalnog stanovanja, u skladu sa principom Evropske unije da niko ne bude izostavljen.

Na prvom sastanku, Odbor je usvojio Poslovnik o radu i potvrdio kriterijume koje će Evropska komisija primenjivati prilikom odabira projekata koji će biti finansirani u okviru Operativnog programa. Odbor će se sastajati dva puta godišnje radi praćenja i ocene napretka u njegovoj realizaciji.

Zajednički odbor za praćenje čine predstavnici institucija odgovornih za upravljanje i sprovođenje programa, pokrajinskih sekretarijata, Stalne konferencije gradova i opština, Asocijacije akreditovanih regionalnih razvojnih agencija Srbije, Razvojne agencije Srbije, socijalnih partnera, Konferencije univerziteta Srbije, kao i više organizacija civilnog društva izabranih putem javnih poziva i Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.